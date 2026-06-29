Fusillade en Allemagne : 5 personnes tuées

Aujourd'hui, le 29 juin, une attaque armée dans un centre de soutien social pour jeunes à Stade, dans le nord de l'Allemagne, a fait 5 morts. C'est ce qu'a rapporté Associated Press.

Selon la police, l'établissement où s'est produit l'incident abrite également un refuge temporaire pour les femmes enceintes et les mères de jeunes enfants.

Les forces de l'ordre ont arrêté deux suspects après l'événement. Selon les premières informations, l'un d'entre eux pourrait être l'auteur de l'attaque. Une enquête est en cours pour déterminer les causes et tous les détails de l'incident.

Il a également été rapporté que plusieurs autres personnes ont été blessées à divers degrés lors de la fusillade. Cependant, le nombre exact de blessés n'a pas encore été divulgué.

Selon Vitaliy Mertens, témoin de la scène, il a entendu des coups de feu successifs au moment de la fusillade.

« Peu après, toute la zone a été bouclée par la police. Pour des raisons de sécurité, nous avons été éloignés des lieux », a-t-il déclaré.

La police a indiqué que la situation était sous contrôle après l'incident et qu'il n'y avait plus de danger supplémentaire pour la population.