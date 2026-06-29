Coupe du Monde 2026. L'Allemagne face au défi du Paraguay et au « tableau de la mort »

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Coupe du Monde 2026. L'Allemagne face au défi du Paraguay et au « tableau de la mort »

Les phases à élimination directe (1/16e de finale) de la Coupe du Monde entrent dans une phase intense. Trois chocs majeurs attendent les fans aujourd'hui et ce soir : Brésil–Japon, AllemagneParaguay et Pays-Bas–Maroc.

Parmi eux, le match le plus intrigant, promettant des scénarios inattendus, est celui entre l'Allemagne et le Paraguay au Gillette Stadium de Foxborough, aux États-Unis.

Calendrier et détails du match :

Match

Date et heure (heure de Tachkent)

Stade

Favori

Allemagne — Paraguay

30 juin, 01:30

Gillette Stadium (Foxborough)

Allemagne

L'Allemagne en pleine crise : une attaque et une défense en difficulté

Les hommes de Julian Nagelsmann ont terminé premiers de leur groupe, mettant fin à la malédiction des trois derniers Mondiaux, mais le jeu de la « Bundestim » inquiète les supporters :

  • Perte majeure en défense : Nico Schlotterbeck, pilier défensif crucial pour la relance et la solidité, est forfait sur blessure. Il n'y a pratiquement personne dans l'effectif pour le remplacer adéquatement.

  • L'attaque en sommeil : Les stars européennes comme Kai Havertz, Florian Wirtz et Jamal Musiala ne jouent toujours pas à leur plein potentiel.

  • Le buteur remplaçant : L'arme la plus dangereuse de l'équipe est Deniz Undav, appelé comme remplaçant. Le fait que le poids repose sur lui alors que les stars sont silencieuses en dit long.

Le mur sud-américain : le Paraguay ne se rendra pas facilement

Bien que le Paraguay se soit qualifié de justesse, sous-estimer les Sud-Américains serait une erreur fatale pour les Allemands. Après une défaite 1-4 contre les États-Unis, l'équipe a su réagir en gardant sa cage inviolée lors des deux matchs suivants.

Solidité défensive : Lors des éliminatoires, le Paraguay n'a concédé que 10 buts en 18 matchs. Le trio défensif composé de Cubas, Gómez et Alderete excelle à casser le rythme et à frustrer l'adversaire. Il faudra des idées nouvelles aux Allemands pour briser ce mur.

Le « couloir de l'enfer » attend l'Allemagne

Bien que favoris, les Allemands doivent non seulement battre le Paraguay, mais aussi hausser radicalement leur niveau de jeu. Le tableau de la phase finale est impitoyable :

  1. En 1/8 de finale : Le champion du monde en titre, la France , pourrait les attendre.

  2. En quart de finale (1/4) : Probablement les redoutables Pays-Bas.

  3. En demi-finale (1/2) : Le grand favori de la compétition, la terrifiante Espagne.

En somme, le véritable test pour l'équipe de Nagelsmann commence ce soir. Si la « Bundestim » n'atteint pas son maximum, une élimination précoce est tout à fait possible.

AllemagneParaguayGillette StadiumJulian NagelsmannNico Schlotterbeck
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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