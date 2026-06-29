Samsung présente le très attendu Galaxy M47 : batterie de 6000 mAh et support record

Le géant technologique sud-coréen Samsung a officiellement dévoilé son nouveau modèle phare du segment milieu de gamme, le smartphone Galaxy M47. Cet appareil attire l'attention des utilisateurs non seulement par sa batterie haute capacité, mais aussi par sa garantie de support logiciel à long terme. Selon ixbt.com, le nouveau modèle a fait ses débuts sur le marché indien et devrait prochainement être disponible dans d'autres régions. C'est ce qu'indique Ixbt.com l'information .

Bien que le Galaxy M47 soit techniquement proche du modèle Galaxy A27, il possède plusieurs caractéristiques distinctives. L'appareil est propulsé par la plateforme Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, offrant des performances suffisantes pour les tâches quotidiennes et les jeux. Le smartphone est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,7 pouces. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz et la résolution Full HD+ assurent une image fluide et de qualité. De plus, l'écran est protégé par un verre Corning Gorilla Glass Victus+.

Mises à jour logicielles record

L'aspect le plus impressionnant du nouveau smartphone est sa durée de support. Samsung promet de publier des mises à jour logicielles pour le Galaxy M47 jusqu'en 2032. Cela signifie que les utilisateurs pourront bénéficier des dernières versions d'Android et des correctifs de sécurité pendant près de 6 ans. Actuellement, l'appareil fonctionne sous l'interface One UI 8.5 basée sur Android 16.

En termes d'autonomie, le Galaxy M47 aspire également à être leader dans son segment. Il est doté d'une batterie massive de 6000 mAh et prend en charge la technologie de charge rapide 45 W, résolvant ainsi le problème de manque d'énergie pour les utilisateurs actifs.

Possibilités pour les gamers et les amateurs de photo

Pour les passionnés de jeux, une fonction spéciale de bypass charging a été introduite. Grâce à cette technologie, l'alimentation est tirée directement du chargeur pendant le jeu, contournant la batterie. Par conséquent, la surchauffe du boîtier est réduite et la durée de vie de la batterie est considérablement prolongée.

Les capacités photographiques répondent également aux exigences modernes. Le panneau arrière du smartphone dispose de trois modules :

capteur principal de 50 MP ;

objectif grand angle de 5 MP ;

caméra macro de 2 MP.

Pour les amateurs de selfies, une caméra frontale de 12 mégapixels est intégrée dans une encoche spéciale sur l'écran.

Le Galaxy M47 sera disponible en deux couleurs : Rogue Red et Blaze Blue. Le prix de la version de base, avec 6 GB de RAM et 128 GB de stockage, est estimé à environ 245 USD. Les ventes ouvertes sur la plateforme Amazon India sont prévues pour le 4 juillet. L'arrivée de ce modèle sur le marché ouzbek est attendue pour le second semestre de l'année, ce qui en fera un excellent choix pour ceux qui recherchent un smartphone abordable et durable.