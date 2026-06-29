Singapour : une éducatrice condamnée à 18 mois de prison pour avoir blessé un enfant avec un stylo

Une éducatrice travaillant dans une crèche spécialisée à Singapour a été condamnée à 18 mois de prison pour avoir exercé des violences sur un enfant à besoins spécifiques. Selon la décision du tribunal, elle ne pourra plus exercer d'activités pédagogiques à l'avenir.

La victime est un enfant de 6 ans diagnostiqué avec un autisme, un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité et un retard de développement du langage. Lors d'une séance, l'éducatrice, irritée par son comportement, a frappé l'enfant à plusieurs reprises à la tête avec un stylo.

La femme a ensuite affirmé aux parents que l'enfant s'était blessé avec son propre jouet. Cependant, après que les parents ont exigé de voir les enregistrements des caméras de surveillance, la vérité sur l'incident a été révélée.

La défense a invoqué des problèmes familiaux et le stress de l'éducatrice comme circonstances atténuantes. Le tribunal a jugé que ces éléments ne suffisaient pas à réduire la peine.