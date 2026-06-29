Conflit entre Chelsea et Enzo Maresca : le club londonien accuse son ancien entraîneur

Le club londonien de Chelsea a publié une déclaration surprise et virulente concernant son ancien entraîneur principal, Enzo Maresca. Après que le technicien italien a été nommé à la tête de Manchester City pour succéder à Pep Guardiola, la direction des « Blues » a ouvertement critiqué les circonstances de son départ et son attitude envers le club. Le point le plus frappant de ce communiqué est que le nom de l'entraîneur n'y est jamais mentionné explicitement. C'est ce que rapporte Goal.com .

La direction de Chelsea désigne Enzo Maresca et ses décisions en milieu de saison comme les causes principales de l'échec de la saison 2025/26. Selon le club, le départ de l'entraîneur à la veille du mercato hivernal a porté un coup sérieux à l'ambiance interne et aux résultats. En expliquant la situation à ses supporters, le club londonien a qualifié le comportement de l'entraîneur de contraire au professionnalisme.

Question de loyauté et démission surprise

Selon les informations fournies par le club, Enzo Maresca aurait entamé des négociations avec Manchester City dès l'automne, exprimant son désir de remplacer Pep Guardiola après son départ. Il est affirmé que cette situation a pu influencer négativement les performances de l'équipe à l'époque. La direction de Chelsea est mécontente du fait que l'esprit de l'entraîneur était tourné vers un autre club malgré un contrat à long terme en vigueur.

"En décembre 2025, l'entraîneur principal a démissionné de manière soudaine et inattendue. Nous en avons été profondément blessés car, bien qu'il ne soit arrivé à Chelsea que depuis un an, il est devenu évident que son cœur et ses pensées étaient ailleurs", indique le communiqué du club. Les Londoniens ont souligné qu'ils ne souhaitaient pas changer d'entraîneur en milieu de saison, mais qu'ils ont été contraints d'accepter la démission car le technicien a refusé d'assumer ses responsabilités.

Indemnités financières et accord

Bien que les relations entre les parties se soient tendues, il a été annoncé que les questions financières ont été réglées. Manchester City et Enzo Maresca ont accepté de verser la compensation due au club de Chelsea. Selon des sources non officielles, le montant de cette indemnité s'élèverait à environ 17 millions de livres sterling.

La direction de Chelsea a déclaré avoir protégé les intérêts du club grâce à ces fonds et qu'elle se concentre désormais sur son nouveau projet. Un conflit aussi ouvert entre deux géants de la Premier League est rare ces dernières années, et cela renforcera sans aucun doute la rivalité entre les équipes lors des prochaines saisons.

Rappelons qu'Enzo Maresca avait déjà travaillé au sein du système de Manchester City, occupant le poste d'assistant sous Pep Guardiola. Son retour à l'Etihad Stadium était attendu par de nombreux experts, mais le fait que ce processus prenne une forme aussi conflictuelle a surpris le public du football anglais.