Iker Casillas réagit de manière inattendue au retour de Jose Mourinho au Real Madrid

L'emblématique gardien du Real Madrid, Iker Casillas, s'est exprimé sur la situation concernant l'ancien et futur entraîneur de l'équipe, Jose Mourinho. Après des années de relations froides et de conflits ouverts, la réaction de l'ancien capitaine à cette nomination était au centre de l'attention. Casillas a montré, avec une approche tranchante mais professionnelle, qu'il tentait de mettre de côté les rancœurs du passé. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Selon Goal.com, Jose Mourinho reviendra officiellement à la tête du Real Madrid avant la saison 2026-27. Suite à cette nouvelle fracassante, Casillas, interrogé par DAZN, a commenté brièvement le second passage de l'entraîneur au club. « C'est bien. Le club a décidé que Jose devait revenir au Real Madrid et je lui souhaite bonne chance. Nous espérons qu'il obtiendra de bons résultats, ce qui sera bénéfique pour Madrid », a déclaré le gardien légendaire.

Vieilles blessures et mariage terminé par un « divorce »

Les relations entre Casillas et Mourinho s'étaient considérablement détériorées entre 2010 et 2013, lors du premier mandat de l'entraîneur dans la capitale espagnole. À l'époque, l'entraîneur surnommé « The Special One » avait soudainement écarté Iker Casillas, symbole du club, de l'équipe première pour installer Diego Lopez. Cette décision avait provoqué une fracture majeure, non seulement au sein de l'équipe, mais aussi parmi les supporters.

Iker Casillas se souvient de cette période comme étant la plus difficile de sa carrière. Dans des interviews précédentes, il avait comparé sa relation avec l'entraîneur à un « beau mariage commencé par l'amour, mais s'étant terminé par un divorce total ». En tant que capitaine, il avait toujours dû communiquer avec l'entraîneur et résoudre de nombreux problèmes internes, mais finalement, cette relation s'était complètement brisée.

Une nouvelle ère et le choix de Florentino Perez

Fait intéressant, avant le retour de Mourinho, Casillas avait accueilli cette possibilité avec un certain scepticisme. Il avait même soutenu la candidature d'Enrique Riquelme lors des dernières élections présidentielles du club, suggérant que le Real Madrid devait évoluer dans une direction différente. Cependant, une fois Florentino Perez réélu président, celui-ci a décidé de faire revenir son ancienne connaissance, Mourinho.

Il semble désormais que Casillas ait décidé de ne pas faire primer les griefs personnels sur les intérêts du club. Sa réponse diplomatique témoigne de sa volonté de ne pas perturber l'atmosphère interne de Madrid et de ne pas mettre de pression sur le nouvel entraîneur. Les supporters du Real Madrid attendent avec impatience de voir quels trophées et quels changements le second passage de Mourinho apportera à l'équipe.