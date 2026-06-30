Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a répondu aux critiques entourant le capitaine Kylian Mbappe, s'attardant sur l'état actuel et les objectifs de l'attaquant. Selon l'entraîneur expérimenté, la star du Real Madrid a assumé une mission immense pour remporter son prochain titre de champion du monde et concentre toute son attention sur la victoire. C'est ce qu'indique le site Goal.com dans son rapport.

Lors d'une conférence de presse organisée avant les étapes décisives des play-offs de la Coupe du Monde, Deschamps a défendu son capitaine. En évoquant le match à venir contre la Suède, l'entraîneur a salué non seulement le talent de Mbappe sur le terrain, mais aussi ses qualités de leader dans le vestiaire. Selon Goal.com, Deschamps a affirmé que les perceptions extérieures sur le joueur étaient loin de la réalité.

Récemment, les réseaux sociaux et les médias ont vu augmenter les critiques négatives concernant le départ fracassant de Mbappe du PSG ainsi que sa personnalité. Cependant, Deschamps a démenti ces propos, affirmant que Kylian sert d'exemple à tous, tant à l'entraînement qu'au cours des exercices de préparation physique. Selon lui, l'attaquant de 27 ans a pleinement assimilé son rôle de capitaine.

Image extérieure et réalité intérieure

"Kylian sait comment marquer et comment défendre. Je l'ai dit dès le premier jour : il est en mission spéciale. Les perceptions extérieures sur lui ne correspondent presque pas à qui il est réellement. Il est même parmi les premiers lors des exercices physiques les plus difficiles, prouvant ainsi son professionnalisme", a expliqué Deschamps.

Meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, Kylian Mbappe a également montré qu'il était le leader technique et moral lors du match contre la Norvège. Selon l'entraîneur, la progression du joueur n'a cessé depuis ses débuts en 2018. Il vit avec le désir constant de battre des records et de devenir le meilleur joueur de l'histoire.

Deschamps a classé Mbappe parmi les "joueurs de catégorie exceptionnelle". Il a souligné que c'est une grande chance pour le pays qu'un tel talent défende les couleurs de l'équipe de France. La force mentale de l'attaquant, et sa capacité à ne pas se laisser déstabiliser même après des erreurs, a été citée comme l'un de ses principaux atouts.

Pour rappel, l'équipe de France est considérée comme l'un des favoris du tournoi actuel. Depuis son transfert au Real Madrid, chaque action de Mbappe est sous le regard attentif de la communauté footballistique mondiale. Les fans de football ouzbeks suivent également avec grand intérêt les performances de cette star, car sa présence apporte un prestige particulier à chaque rencontre.