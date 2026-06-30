Allemagne — Paraguay : les compositions pour une place en 1/8 de finale
Lors des 1/16 de finale de la Coupe du Monde 2026, les équipes nationales d'Allemagne et du Paraguay disputeront un match crucial. La rencontre, qui se déroulera à Foxborough, débutera à 01h30 (heure de Tachkent).
Les compositions d'équipe ont été dévoilées avant le coup d'envoi. Le vainqueur affrontera en 1/8 de finale l'équipe qui sortira victorieuse du duel entre la France et la Suède.
L'Allemagne mise sur des joueurs expérimentés
Manuel Neuer gardera les cages de l'équipe nationale d'Allemagne.
La ligne défensive sera composée de joueurs chevronnés tels que Kimmich, Rüdiger et Tah. En attaque, une grande activité est attendue de la part de Wirtz, Havertz, Sané et Undav.
Composition de l'Allemagne :
Neuer ;
Kimmich ;
Rüdiger ;
Tah ;
Brown ;
Nmecha ;
Pavlovic ;
Sané ;
Undav ;
Wirtz ;
Havertz.
Le Paraguay espère créer la surprise
Le Paraguay dispose également de joueurs dotés d'une grande habileté individuelle.
En particulier, les accélérations de Miguel Almirón et Julio Enciso pourraient poser de sérieux problèmes à la défense allemande.
Composition du Paraguay :
Gatito ;
Cáceres ;
Gómez ;
Canale ;
Alonso ;
Cubas ;
Almirón ;
Bobadilla ;
Galarza ;
Enciso ;
Ávalos.
Informations clés sur le match
Information
Détail
Étape
Coupe du Monde 2026, 1/16 de finale
Match
Allemagne — Paraguay
Date
29 juin
Heure de début
01:30
Lieu
Foxborough
Un défi difficile attend le vainqueur
Le vainqueur de ce match affrontera au tour suivant l'équipe qui remportera la rencontre entre la France et la Suède.
C'est pourquoi l'Allemagne et le Paraguay devraient tout donner sur le terrain aujourd'hui.
Bien que l'Allemagne soit considérée comme favorite grâce à son expérience et à la qualité de son effectif, en phase à élimination directe, la moindre erreur peut être synonyme d'élimination.
Selon vous, l'Allemagne s'imposera-t-elle facilement ou le Paraguay créera-t-il l'exploit ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l'article avec les fans de football.
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