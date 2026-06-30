Allemagne — Paraguay : les compositions pour une place en 1/8 de finale

Lors des 1/16 de finale de la Coupe du Monde 2026, les équipes nationales d'Allemagne et du Paraguay disputeront un match crucial. La rencontre, qui se déroulera à Foxborough, débutera à 01h30 (heure de Tachkent).

Les compositions d'équipe ont été dévoilées avant le coup d'envoi. Le vainqueur affrontera en 1/8 de finale l'équipe qui sortira victorieuse du duel entre la France et la Suède.

L'Allemagne mise sur des joueurs expérimentés

Manuel Neuer gardera les cages de l'équipe nationale d'Allemagne.

La ligne défensive sera composée de joueurs chevronnés tels que Kimmich, Rüdiger et Tah. En attaque, une grande activité est attendue de la part de Wirtz, Havertz, Sané et Undav.

Composition de l'Allemagne :

Neuer ;

Kimmich ;

Rüdiger ;

Tah ;

Brown ;

Nmecha ;

Pavlovic ;

Sané ;

Undav ;

Wirtz ;

Havertz.

Le Paraguay espère créer la surprise

Le Paraguay dispose également de joueurs dotés d'une grande habileté individuelle.

En particulier, les accélérations de Miguel Almirón et Julio Enciso pourraient poser de sérieux problèmes à la défense allemande.

Composition du Paraguay :

Gatito ;

Cáceres ;

Gómez ;

Canale ;

Alonso ;

Cubas ;

Almirón ;

Bobadilla ;

Galarza ;

Enciso ;

Ávalos.

Informations clés sur le match

Information Détail Étape Coupe du Monde 2026, 1/16 de finale Match Allemagne — Paraguay Date 29 juin Heure de début 01:30 Lieu Foxborough

Un défi difficile attend le vainqueur

Le vainqueur de ce match affrontera au tour suivant l'équipe qui remportera la rencontre entre la France et la Suède.

C'est pourquoi l'Allemagne et le Paraguay devraient tout donner sur le terrain aujourd'hui.

Bien que l'Allemagne soit considérée comme favorite grâce à son expérience et à la qualité de son effectif, en phase à élimination directe, la moindre erreur peut être synonyme d'élimination.

Selon vous, l'Allemagne s'imposera-t-elle facilement ou le Paraguay créera-t-il l'exploit ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l'article avec les fans de football.