Conseils d'un ancien footballeur russe pour les joueurs ouzbeks

L'échec de l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors de la Coupe du Monde 2026 fait également l'objet de discussions au sein de la communauté footballistique russe. Vladislav Radimov, ancien joueur du CSKA et du Zenit, s'est exprimé sur les principaux problèmes de notre sélection.

Selon lui, la mission principale de Fabio Cannavaro était de donner confiance aux joueurs. Cependant, la pression et le manque d'expérience étaient flagrants chez la plupart des joueurs qui n'avaient jamais évolué au niveau d'un Mondial.

« Les joueurs manquaient de confiance »

D'après Radimov, plutôt que de mettre en place un système tactique complexe en peu de temps, Cannavaro aurait dû se concentrer sur la préparation psychologique des joueurs.

« À mon avis, l'exigence principale envers Fabio Cannavaro était d'insuffler de la confiance aux joueurs. Mais pour beaucoup de joueurs n'ayant jamais joué à ce niveau, le manque de confiance était tout de même présent », a-t-il déclaré.

L'ancien footballeur a également admis qu'il était difficile de dire précisément pourquoi Cannavaro n'avait pas réussi cette mission.

En quoi l'Ouzbékistan était-il distancé par ses adversaires ?

Radimov a souligné que l'Ouzbékistan semblait plus faible que ses adversaires de groupe en termes de talent et d'expérience internationale.

Selon lui, les joueurs de l'équipe doivent encore beaucoup apprendre sur la manière de se comporter lors des grands tournois, de gérer la pression et de prendre les bonnes décisions dans les moments décisifs.

« Au vu du niveau technique et de l'état général, l'Ouzbékistan était plus faible que ses adversaires. Il reste encore beaucoup à apprendre en termes d'expérience ».

Quelle était la différence avec la RD Congo ?

Radimov a comparé les effectifs des équipes nationales d'Ouzbékistan et de la République Démocratique du Congo.

Il a souligné que l'Ouzbékistan ne compte que deux ou trois joueurs évoluant en Europe. En revanche, presque tous les joueurs de la RD Congo évoluent en France et dans d'autres championnats forts d'Europe.

Ces joueurs sont :

adaptés aux matchs à haute intensité ;

aguerris par un environnement compétitif fort ;

prêts à jouer sous une pression intense ;

matures tactiquement et techniquement.

C'est pourquoi ils se sentent beaucoup plus confiants lors de compétitions comme la Coupe du Monde.

Les équipes africaines ne comptent plus seulement sur la force physique

L'ancien footballeur russe a également attiré l'attention sur les évolutions du football africain.

Selon lui, alors qu'auparavant les joueurs africains se distinguaient principalement par leur puissance physique, ils ont désormais atteint un haut niveau technique et tactique.

Cela rend des équipes comme la RD Congo dangereuses pour n'importe quel adversaire.

Un conseil ouvert pour l'Ouzbékistan

Radimov a également indiqué la voie principale pour que notre équipe nationale devienne plus forte à l'avenir.

« J'ai un conseil clair pour les Ouzbeks : les joueurs doivent partir dans des clubs européens pour y grandir et acquérir de l'expérience », a-t-il déclaré.

Selon l'expert, si davantage de joueurs évoluent régulièrement dans des championnats européens compétitifs, l'Ouzbékistan se présentera à la prochaine Coupe du Monde avec un effectif bien plus solide.

Quand expire le contrat de Cannavaro ?

Fabio Cannavaro a été nommé sélectionneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan le 6 octobre 2025.

Le contrat conclu avec le technicien italien est valable jusqu'au 31 juillet 2026.

Informations Détails Date de nomination 6 octobre 2025 Fin du contrat 31 juillet 2026 Objectif principal Diriger l'équipe lors de la Coupe du Monde 2026 Résultat du tournoi Éliminé en phase de groupes

Que faut-il changer d'ici le prochain Mondial ?

La première participation de l'Ouzbékistan à une Coupe du Monde n'a pas donné les résultats escomptés. Cependant, l'expérience acquise peut être une leçon importante pour l'avenir.

Selon Radimov, pour que l'équipe nationale progresse, il est nécessaire d'amener les joueurs vers des championnats de haut niveau, d'accroître l'expérience internationale et de renforcer la préparation psychologique.

Pensez-vous que le fait que plus de joueurs ouzbeks rejoignent l'Europe augmentera radicalement le niveau de l'équipe nationale ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l'article avec les fans de football.