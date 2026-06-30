Un vaste marché noir pour accéder à l'IA Claude s'est formé en Chine

Alors que la société américaine Anthropic tente de restreindre strictement l'accès à son bot d'IA Claude aux utilisateurs chinois, un vaste écosystème clandestin a émergé dans ce pays pour contourner les interdictions. Selon une enquête menée par Wired, la vente de comptes prêts à l'emploi, d'identités fictives et de services intermédiaires spécialisés pour accéder à Claude est devenue une partie intégrante du marché technologique chinois. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Anthropic a été fondée par d'anciens employés d'OpenAI et est connue pour son approche très stricte en matière de politique de sécurité. L'entreprise a bloqué l'accès officiel aux utilisateurs chinois et ne se limite pas au géoblocage ou à la vérification des adresses IP. Ils bloquent activement les profils suspects utilisant des VPN et des proxys, et ont même récemment commencé à exiger une vérification d'identité via le service Persona à l'aide de documents officiels.

Méthodes de contournement et « stations de transit »

Cependant, les utilisateurs chinois ont trouvé des moyens efficaces de contourner ces obstacles. Si le schéma le plus simple consiste à utiliser des numéros de téléphone et des cartes de paiement étrangers, des méthodes plus complexes incluent l'achat de comptes déjà vérifiés sur Taobao, Xianyu et des chaînes Telegram. Les experts en cybercriminalité notent une croissance constante de la demande pour les abonnements Claude Pro et Claude Max sur le marché noir.

Les services appelés « stations de transit » (relay stations) sont particulièrement populaires. Ces plateformes sont situées dans des pays où Claude fonctionne officiellement, achètent un accès corporatif à l'API d'Anthropic, puis le revendent aux utilisateurs en Chine. Pour le client, cela ressemble à une interface de chat simple : la requête est envoyée à un site local, passe par un serveur intermédiaire vers le système Claude, et la réponse est renvoyée.

Parmi les développeurs et les employés d'entreprises technologiques, le modèle Claude est plus apprécié que les analogues locaux comme DeepSeek ou Z.ai. Selon Zilan Qian, chercheuse à l'Université d'Oxford, les spécialistes chinois soulignent que les modèles linguistiques nationaux ont un retard de 6 à 9 mois sur les développements américains, notamment en matière de programmation. C'est pourquoi, pour les projets informatiques complexes, Claude Code et des outils similaires sont devenus une nécessité vitale.

Compétition géopolitique et questions de sécurité

Dans le contexte de la guerre froide technologique entre les États-Unis et la Chine, le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, a qualifié l'accès des entreprises chinoises aux modèles avancés de menace pour la sécurité nationale. Selon lui, les entreprises chinoises pourraient utiliser les réponses de Claude pour entraîner leurs propres modèles (méthode de distillation). Récemment, Anthropic a même ouvertement accusé le géant chinois Alibaba d'une telle pratique.

Il est intéressant de noter que les restrictions imposées ne font que stimuler l'émergence de nouveaux moyens de contournement. Après l'exigence de vérification d'identité par document, le marché de la vente d'« identités numériques » déjà vérifiées a explosé. Cette situation fausse également les statistiques mondiales. Par exemple, Singapour, avec ses 6 millions d'habitants, figure parmi les leaders mondiaux de l'utilisation de Claude, alors que les experts estiment qu'une grande partie de ce trafic provient en réalité de Chine.