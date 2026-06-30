Perte majeure pour Manchester City : Rodri va subir une intervention chirurgicale

Le club anglais Manchester City est confronté à un problème inattendu et sérieux avant le début de la nouvelle saison. Il a été révélé que le milieu défensif pivot et métronome de l'équipe, Rodri, doit être opéré en raison d'une blessure mystérieuse. Cette situation devrait constituer le premier grand défi pour le nouvel entraîneur Enzo Maresca, car la star espagnole pourrait manquer le début de la saison 2026-27. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon les informations du Daily Mail, Rodri, détenteur du Ballon d'Or 2024, est contraint de passer sous le bistouri pour traiter une blessure qui le gêne depuis un certain temps, bien que les détails n'aient pas été divulgués. La direction de Manchester City garde pour l'instant le secret sur la nature exacte de la blessure, mais l'intervention chirurgicale est prévue après la fin de la Coupe du Monde organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada.

Ce délai signifie que Rodri manquera entièrement les premiers stages et le processus de préparation pré-saison sous la direction du nouvel entraîneur Enzo Maresca. Pour le technicien italien, arrivé en provenance de Chelsea, débuter sans l'une des figures les plus importantes de l'équipe risque de causer d'importants maux de tête en termes d'effectif. Rodri est considéré comme la force principale assurant la discipline et l'équilibre au milieu de terrain.

Un nouveau défi pour Maresca

Dans une interview accordée après sa nomination, Enzo Maresca avait souligné qu'il connaissait bien le club et que travailler ici était un grand honneur. « Manchester City est un club exceptionnel, innovant et où chaque étape est planifiée. Pour un entraîneur, travailler dans un tel système est un rêve. Nous voulons gagner et montrer un beau football », avait déclaré l'entraîneur. Cependant, l'absence d'un leader comme Rodri l'obligera à revoir ses plans tactiques.

Les informations sur la blessure surviennent alors que l'avenir de Rodri au club est remis en question. Le contrat actuel du joueur espagnol expire dans 12 mois et les négociations pour un nouvel accord sont pour l'instant à l'arrêt. Cette situation attire l'attention des grands clubs européens, notamment le Real Madrid. Selon Goal.com, le club madrilène manifeste un vif intérêt pour ramener le joueur dans ses rangs.

Si la question du contrat n'est pas réglée d'ici janvier, Rodri aura le droit de signer un pré-accord avec d'autres clubs. Un transfert au Real Madrid pourrait lui donner l'opportunité de jouer à nouveau dans la même équipe que son ancien coéquipier Bernardo Silva. Pour rappel, la star portugaise a récemment rejoint Los Blancos, entraînés par José Mourinho.

Au sein de Manchester City, il n'y a pas seulement des problèmes de contrat liés à Rodri, mais aussi au défenseur Nathan Aké, dont le contrat arrive également à échéance. La direction du club devra régler tant les blessures que les questions de transfert des joueurs clés avant le début de la nouvelle saison. L'absence de Rodri aura sans aucun doute un impact significatif sur le style de jeu de l'équipe.