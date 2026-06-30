Nouvelle ère sur le marché des ebooks : Kobo et StoryGraph défient la domination d'Amazon

Le monopole d'Amazon, qui dure depuis longtemps sur le marché des liseuses et des bibliothèques numériques, fait face à un concurrent sérieux. La marque Kobo, appartenant à Rakuten, et la plateforme StoryGraph, qui gagne en popularité auprès des lecteurs, ont annoncé le début d'une collaboration. Cette intégration permet aux utilisateurs de suivre automatiquement leur progression de lecture, une fonctionnalité exclusive jusqu'à présent au tandem Kindle et Goodreads. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon ixbt.com, cette nouveauté fait des appareils Kobo parmi les eReader les plus ouverts et flexibles du marché. Désormais, tous les utilisateurs possédant un compte Kobo peuvent synchroniser l'avancement de leurs lectures sur leurs appareils avec StoryGraph. Ce processus couvre non seulement les ebooks textuels, mais aussi les livres audio.

Une menace sérieuse pour l'empire Goodreads

Amazon a longtemps réussi à fidéliser ses lecteurs grâce à des prix bas et au plus grand réseau social de lecteurs au monde, Goodreads. Bien que de nombreuses autres startups se soient lancées comme concurrents de Goodreads, la plupart ont échoué car elles ne pouvaient pas se connecter directement aux appareils de lecture. Le partenariat entre StoryGraph et Kobo a justement levé cet obstacle technologique.

La plateforme StoryGraph se distingue par ses capacités d'analyse approfondies. Elle fournit à l'utilisateur non seulement le nombre de pages lues, mais aussi des données graphiques détaillées sur l'humeur de lecture, le rythme et les genres. De telles analyses aident les lecteurs à mieux comprendre leurs habitudes et à choisir de nouvelles œuvres sur la base de recommandations plus précises.

Le succès d'une plateforme indépendante

Il convient de noter que StoryGraph a été lancé en 2019 par les ingénieurs britanniques Nadia Odunayo et Rob Frelow comme un projet personnel, sans investissements externes. Aujourd'hui, la plateforme compte plus de 5 millions d'utilisateurs actifs. Le partenariat avec Kobo expose cette application à l'attention de plus de 12 millions d'utilisateurs Kobo dans 190 pays.

La culture de la lecture numérique franchit une nouvelle étape, notamment grâce aux tendances des réseaux sociaux comme #booktok. Selon les recherches de Pew Research, la proportion d'adultes lisant des ebooks aux États-Unis est passée de 17 % en 2011 à 31 % actuellement. Cela crée une opportunité favorable pour des marques comme Kobo de renforcer leur position sur le marché.

Alors que l'intérêt pour les liseuses augmente également sur le marché ouzbek, la combinaison Kobo et StoryGraph devrait être une excellente alternative pour les utilisateurs lassés de l'écosystème fermé de Kindle. Cette collaboration pourrait marquer le début d'une nouvelle ère dans le monde de la lecture numérique, où l'ouverture et le choix de l'utilisateur sont prioritaires.