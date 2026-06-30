Compositions connues avant le match Allemagne-Paraguay

L'Allemagne et le Paraguay s'affrontent lors de la phase à élimination directe de la Coupe du Monde. Le match des 1/16es de finale se déroulera aujourd'hui à 01h30 au stade Foxborough de Boston. Julian Nagelsmann aligne l'Allemagne en 4-2-3-1, tandis que Gustavo Alfaro choisit un 4-5-1 pour le Paraguay. Manuel Neuer et Orlando Agüilar seront les gardiens de but.

La ligne défensive de l'Allemagne est composée de Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah et Nathaniel Braun. Au milieu défensif, Felix Nmecha et Aleksandr Pavlovich seront alignés.

La tâche d'organiser les attaques est confiée à Leroy Sané, Deniz Undav et Florian Wirtz. Kai Havertz évoluera en pointe.

Composition de l'Allemagne

• Manuel Neuer

• Joshua Kimmich

• Antonio Rüdiger

• Jonathan Tah

• Nathaniel Braun

• Felix Nmecha

• Aleksandr Pavlovich

• Leroy Sané

• Deniz Undav

• Florian Wirtz

• Kai Havertz

Sur le banc se trouvent Jamal Musiala, Leon Goretzka, Nick Woltemade, Maximilian Beier, Pascal Groß, David Raum et d'autres joueurs.

Dans la composition du Paraguay, des joueurs comme Julio Enciso, Miguel Almirón et Andrés Cubas sont titulaires. Gabriel Ávalos débutera comme unique attaquant.

Composition du Paraguay

• Orlando Agüilar

• Junior Alonso

• José Canales

• Gustavo Gómez

• Juan Cáceres

• Julio Enciso

• Matías Galarza

• Andrés Cubas

• Damián Bobadilla

• Miguel Almirón

• Gabriel Ávalos

Sur le banc du Paraguay, Omar Alderete, Fabián Balbuena, Ramón Sosa, Antonio Sanabria, Alex Arce et Isidro Pitta sont prêts à entrer en jeu.

Alors que l'Allemagne tentera de dominer par la possession et les ailes, le Paraguay prévoit de fermer l'axe et de compter sur les contre-attaques. L'équipe victorieuse se qualifiera pour le tour suivant de la Coupe du Monde.