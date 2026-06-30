Suivez en direct le match Allemagne - Paraguay sur notre site

Les équipes nationales d'Allemagne et du Paraguay s'affrontent en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 de la FIFA. Le match débutera aujourd'hui à 01h30 (heure de Tachkent) au stade Foxborough à Boston.

L'Allemagne est dirigée par Julian Nagelsmann et le Paraguay par Gustavo Alfaro. L'Allemagne évoluera en 4-2-3-1, tandis que le Paraguay utilisera un schéma tactique en 4-5-1.

Les buts, les occasions dangereuses, les cartons, les remplacements et autres événements clés seront relayés minute par minute via notre direct textuel.

Avant le coup d'envoi, les compositions officielles et les dernières informations sur la rencontre seront communiquées. Vous pouvez suivre le match Allemagne - Paraguay en direct sur notre site.