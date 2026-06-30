Les utilisateurs de Google Gemini peuvent désormais créer des images personnalisées gratuitement

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Les utilisateurs de Google Gemini peuvent désormais créer des images personnalisées gratuitement

Google a annoncé une mise à jour majeure pour son application d'AI Gemini. Désormais, tous les utilisateurs aux États-Unis peuvent profiter gratuitement de la fonction de création d'images personnalisées basée sur la technologie Nano Banana. Auparavant, cette fonctionnalité était réservée aux abonnés payants Plus, Pro et Ultra. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans un article.

Cette nouveauté propulse les capacités de Gemini à un nouveau niveau. Les utilisateurs n'ont plus besoin de rédiger des prompts complexes détaillant leurs intérêts, leurs loisirs ou leur apparence physique. L'AI génère automatiquement des images correspondant à leurs goûts en s'appuyant sur les données de l'écosystème Google.

Une intelligence basée sur les données personnelles

Le système utilise les informations liées aux services tels que Gmail, Google Photos, YouTube et Search. Par exemple, si un utilisateur demande « Dessine-moi une image reflétant mes loisirs préférés », Gemini identifiera via les recherches et emails précédents que l'utilisateur aime boire du café ou cuisiner des pâtisseries, et créera une image correspondante.

De plus, grâce à l'intégration avec Google Photos, l'utilisateur n'a pas besoin de télécharger manuellement ses photos. Gemini peut utiliser les images existantes dans le stockage cloud pour créer des personnages ressemblant exactement à l'utilisateur. Cette fonction est optionnelle (opt-in), et les utilisateurs contrôlent les applications auxquelles ils accordent l'accès.

Sécurité et options d'utilisation

Google a accordé une attention particulière à la confidentialité des utilisateurs en permettant de désactiver cette fonction à tout moment. Un commutateur spécial dans le menu des paramètres permet de passer du mode personnalisé au mode standard. Actuellement, cette fonctionnalité s'étend également aux marchés de l'Inde et du Japon, en plus des États-Unis.

L'entreprise a prévu d'autres mises à jour pour Gemini dans un avenir proche, notamment :

  • Daily Brief — une fonction de résumé d'informations quotidien ;
  • Une interface mise à jour et simplifiée ;
  • L'intégration du modèle vidéo Gemini Omni ;
  • Un agent d'AI personnel nommé Gemini Spark.
Selon les données de Google, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels du chatbot Gemini a déjà dépassé 750 millions. Ce chiffre confirme que l'entreprise occupe l'une des positions de leader dans la course à l'AI. Le déploiement progressif de ces fonctions est également attendu pour les utilisateurs en Ouzbékistan, ce qui facilitera davantage les tâches numériques quotidiennes.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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