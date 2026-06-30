Aston Villa fixe un prix de transfert record pour Morgan Rogers

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Aston Villa fixe un prix de transfert record pour Morgan Rogers

Morgan Rogers, l'une des révélations les plus marquantes de la saison actuelle de Premier League, est au centre du marché des transferts. Le club d'Aston Villa a fixé un prix astronomique pour son milieu de terrain vedette afin de ne pas le laisser filer. La direction du club demande 130 millions de livres sterling pour le joueur, ce qui pourrait constituer un nouveau record de transfert dans l'histoire du football britannique. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Selon le Telegraph, ce prix a été fixé en réponse à l'intérêt des deux géants londoniens, Arsenal et Chelsea. Si ce transfert se concrétise, il battra le record de 125 millions de livres payé par Liverpool pour Alexander Isak l'été dernier. Actuellement, Rogers, âgé de 23 ans, participe à la Coupe du Monde avec l'équipe nationale d'Angleterre et son prestige ne cesse de croître.

Les facteurs influençant la fixation du prix

Il existe plusieurs raisons valables pour lesquelles Aston Villa demande un prix aussi élevé. Premièrement, le récent transfert d'Elliot Anderson vers Manchester City pour 116 millions de livres a fait grimper brusquement les prix du marché. La direction de Villa considère Rogers comme supérieur à son ancien coéquipier : il a disputé 18 matchs avec la sélection nationale, soit six de plus qu'Anderson.

Deuxièmement, une part importante du montant du transfert doit revenir à son ancien club, Middlesbrough. Selon le contrat signé en 2024, 20 % des fonds provenant d'une future vente reviennent à l'ancienne équipe. Par conséquent, le club de Birmingham a été contraint d'augmenter le prix final pour garantir un profit décent.

L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a fait du renforcement du milieu de terrain une priorité pour la saison prochaine. Bien que l'équipe ait remporté la Premier League la saison dernière, elle ressent le besoin de renouveler son effectif après sa défaite en finale de la Ligue des Champions. Rogers est perçu comme un joueur polyvalent correspondant parfaitement aux schémas tactiques d'Arteta.

Cependant, un prix de 130 millions de livres peut constituer un obstacle sérieux, même pour des clubs riches comme Arsenal. Selon les informations, les Londoniens devraient envisager de vendre certaines de leurs stars pour financer ce transfert. Le contrat actuel de Morgan Rogers avec Aston Villa court jusqu'en 2031, ce qui donne l'avantage au club lors des négociations.

Goal.com ajoute que Chelsea suit également la situation de près. Les Blues, poursuivant leur politique de recrutement de jeunes talents, sont prêts à entrer dans la course pour Rogers. Mais pour l'instant, aucun club ne semble pressé de répondre aux exigences d'Aston Villa. Il ne fait aucun doute que cette question restera le sujet principal de la presse sportive anglaise jusqu'à la fermeture du mercato.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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