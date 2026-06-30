Joel Kojo revient en Superliga : Navbahor présente son nouvel attaquant

L'attaquant de l'équipe nationale du Kirghizistan, Joel Kojo, évoluera à nouveau dans la Superliga d'Ouzbékistan. Le joueur de 27 ans a signé un contrat avec le club du Navbahor Namangan.

L'attaquant né au Ghana a déjà évolué dans le championnat d'Ouzbékistan et connaît bien l'environnement du football local.

Kojo rejoint Navbahor

Navbahor a renforcé sa ligne d'attaque avec Joel Kojo, membre de l'équipe nationale du Kirghizistan.

Le joueur devrait apporter sa vitesse, sa puissance physique et son efficacité devant le but à sa nouvelle équipe.

Déjà passé par l'Ouzbékistan

Joel Kojo a défendu les couleurs de plusieurs clubs au cours de sa carrière.

Il a joué dans les équipes suivantes :

Oloy — 2017–2021 ;

Dordoy — 2021–2023 ;

Dinamo Samarkand — 2023–2024 ;

Istiklol — 2025–2026 ;

Neftchi — 2025, en prêt.

Ainsi, Navbahor devient son troisième club en Ouzbékistan.

Un retour après une grave blessure

Kojo a disputé son dernier match officiel en octobre 2025 avec Neftchi contre Shortan.

Il s'était gravement blessé lors de ce match et était resté éloigné des terrains pendant une longue période.

L'attaquant est désormais rétabli et prêt à revenir au plus haut niveau.

Qu'apporte ce transfert à Navbahor ?

L'arrivée de Kojo pourrait intensifier la concurrence au sein de l'attaque de l'équipe.

Ses points forts :

Sa connaissance de la Superliga ;

Son expérience internationale ;

Sa capacité à jouer comme avant-centre ;

Son impact physique ;

Sa rapidité lors des contre-attaques.

Cependant, après une longue absence, sa capacité à retrouver rapidement sa forme sera un facteur crucial.

Un nouveau chapitre commence

Pour Joel Kojo, son aventure à Navbahor marquera une nouvelle page après sa blessure.

Le club de Namangan attend de l'attaquant expérimenté des buts et une efficacité lors des matchs clés.

Pensez-vous que Joel Kojo puisse donner le meilleur de lui-même à Navbahor ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l'article avec les fans de la Superliga.