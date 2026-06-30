Yandex intègre des agents d'IA à l'assistant Alisa AI

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Yandex intègre des agents d'IA à l'assistant Alisa AI

Yandex a lancé une nouvelle plateforme visant à étendre fondamentalement les capacités de l'assistant vocal Alisa AI. Désormais, l'assistant virtuel ne se contente plus de répondre aux questions, mais exécute également des tâches pratiques pour les utilisateurs grâce à des agents d'IA spécialisés. Cette mise à jour technologique marque le passage de l'IA d'une simple phase de recherche d'informations à un niveau d'assistant numérique actif. C'est ce qu'indique l'information de Ixbt.com.

Actuellement, la nouvelle plateforme est testée dans les propres services de l'entreprise. Selon Yandex, d'ici la fin de l'année, des partenaires externes et des développeurs tiers pourront également intégrer leurs propres agents au système Alisa AI. Cela permettra aux utilisateurs de régler toutes leurs affaires via une seule interface, sans avoir à naviguer entre différentes applications.

Les tâches quotidiennes désormais via commande vocale

Le principal avantage du nouveau système est que l'utilisateur n'a pas besoin de mémoriser des commandes complexes pour communiquer avec les agents d'IA. Une simple demande formulée en langage naturel suffit. Par exemple, l'utilisateur peut simplement demander de commander un taxi ou de remplir un panier de courses, et Alisa AI s'occupera du reste du processus de manière autonome.

Dans un premier temps, des agents pour Yandex Taksi et Yandex Lavka ont été créés sur la base de la plateforme. Ces services sont déjà ouverts à une partie des utilisateurs et seront bientôt disponibles pour tous. À l'avenir, le lancement d'agents AI distincts pour les services Yandex Dostavka et Market est prévu.

Nouvelles opportunités pour les partenaires externes

Les développeurs de Yandex soulignent que cette plateforme deviendra un moyen efficace pour les entreprises externes d'automatiser la communication avec les clients. En ajoutant leurs services à l'écosystème Alisa AI, les entreprises peuvent attirer une nouvelle audience et simplifier l'expérience utilisateur.

Compte tenu de l'utilisation intensive des services Yandex en Ouzbékistan, l'introduction de cette technologie devrait également apporter un confort accru aux utilisateurs locaux. À l'avenir, il est possible que des services de livraison locaux ou des réseaux de vente au détail se connectent également à cette plateforme, faisant d'Alisa AI une partie intégrante de la vie quotidienne.

En conclusion, Yandex vise à transformer son assistant vocal d'un simple interlocuteur en un centre de contrôle universel. L'intégration d'agents d'IA permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de porter la culture d'utilisation des services numériques à un nouveau niveau.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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