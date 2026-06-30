Le club italien de Como et le Real Madrid ont trouvé un accord officiel concernant l'avenir du talentueux milieu de terrain argentin Nico Paz. Selon le nouvel accord, le joueur de 21 ans poursuivra sa carrière en Serie A. Cette décision a été prise en tenant compte de la progression du joueur et de son importance au sein de l'équipe. C'est ce que rapporte Goal.com .

Nico Paz a su s'imposer au Stadio Giuseppe Sinigaglia la saison dernière, devenant un véritable leader de l'équipe dirigée par Cesc Fàbregas. Selon Goal.com, le nouvel accord prévoit que le joueur reste à Como jusqu'à la fin de la saison 2026-2027. Cela garantit au jeune prodige un temps de jeu régulier.

La stratégie du Real Madrid

Bien que le joueur reste en Italie, le Real Madrid n'a pas perdu le contrôle total sur lui. Le communiqué officiel du géant espagnol souligne qu'une clause spéciale est incluse, permettant au « club royal » de racheter Nico Paz lors de la saison 2027-2028.

Cette clause démontre que la direction madrilène considère l'Argentin comme un élément clé de l'équipe première à l'avenir. Les conditions du contrat ont été façonnées selon les souhaits du joueur, car Paz souhaite accumuler du temps de jeu et de l'expérience à ce stade de sa carrière.

Des résultats brillants dans le championnat italien

Depuis son arrivée dans la péninsule italienne, Nico Paz a enregistré des résultats supérieurs aux attentes. Il n'est plus seulement un espoir issu de l'académie, mais l'un des milieux offensifs les plus dangereux de Serie A. Son style de jeu et sa vision du terrain sont des facteurs clés dans l'organisation des offensives de Como.

Selon les statistiques, Paz a disputé un total de 75 matchs avec Como en Serie A et en Coupe d'Italie, marquant 19 buts et délivrant 17 passes décisives. Ces chiffres prouvent qu'il est à la fois un buteur et un excellent meneur de jeu.

Sous la direction de Cesc Fàbregas, Paz a beaucoup progressé tactiquement. La confiance de l'entraîneur et le style défensif spécifique du football italien ont propulsé la préparation physique et mentale du jeune joueur à un nouveau niveau. Désormais, il aspire à s'imposer non seulement en club, mais aussi avec l'équipe nationale d'Argentine.

En conclusion, cet accord est bénéfique pour toutes les parties. Como conserve sa star, tandis que le Real Madrid continue de suivre le développement du talentueux joueur et garde la possibilité de le rapatrier au moment opportun.