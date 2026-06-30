Pourquoi Carlo Ancelotti n'a-t-il pas fait entrer Neymar contre le Japon ?

L'entraîneur de l'équipe nationale du Brésil, Carlo Ancelotti, a expliqué pourquoi il a laissé Neymar sur le banc lors du match dramatique contre le Japon en huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Bien que la « Seleção » ait remporté une victoire courageuse 2-1 lors de la rencontre disputée à Houston, le leader de l'équipe n'est jamais entré en jeu. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

En seconde période, Neymar est resté longtemps sur le bord du terrain, impatient, et les supporters attendaient avec impatience son entrée. Cependant, même lorsque les Brésiliens étaient menés et que le match touchait à sa fin, le technicien italien n'a pas changé d'avis. Selon Goal.com, Ancelotti a donné des détails aux journalistes après le match sur cette situation.

Ancelotti a précisé qu'il avait prévu de faire entrer l'attaquant de 34 ans vers la 60e ou 65e minute, mais que l'évolution de la situation sur le terrain l'a obligé à corriger ses plans. « Nous gardions Neymar pour les prolongations. J'en avais discuté avec lui, il devait entrer vers la 60e minute. Mais nous avons égalisé et je n'ai pas voulu modifier la structure de l'équipe car nous avions repris le contrôle du jeu », a expliqué l'entraîneur.

Le tournant du match

L'équipe nationale du Japon avait réalisé un match discipliné en première période, prenant l'avantage au score. Les contre-attaques des « Samouraïs » ont posé de sérieux problèmes à la défense brésilienne. Cependant, le but de réponse marqué par Casemiro à la 56e minute a fait basculer le rythme du match en faveur des Sud-Américains. Après cela, Ancelotti a choisi de ne pas prendre de risques et de maintenir l'équilibre collectif.

La décision de l'entraîneur de laisser Neymar sur le banc s'est finalement justifiée. Bien que les supporters aient voulu voir leur idole sur le terrain, Gabriel Martinelli, sorti du banc, est devenu le véritable héros du match. Il a marqué le but de la victoire à la 96e minute, épargnant au Brésil les prolongations et des moments de stress.

Après le match, Ancelotti a particulièrement reconnu la force de l'équipe nationale du Japon. Selon lui, l'adversaire était une équipe très disciplinée et jouant avec une haute intensité, et la victoire n'a pas été facile. L'entraîneur a souligné que la profondeur de son effectif et la qualité des remplaçants permettaient de s'en sortir dans n'importe quelle situation difficile.

Cette victoire a renforcé le statut du Brésil comme l'un des favoris du tournoi. Le fait qu'une star comme Neymar ne soit pas entrée en jeu prouve que l'équipe ne dépend pas d'un seul joueur, mais d'un système global. Désormais, la « Seleção » se prépare pour les quarts de finale, et l'état physique de Neymar devrait être déterminant pour les prochaines étapes.