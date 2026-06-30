Forte explosion à Monaco : deux personnes dans un état grave

Trois personnes ont été blessées à la suite d'une forte explosion à Monaco. Selon les médias français, deux d'entre elles seraient dans un état grave.

L'incident s'est produit vers 21h00, heure locale, devant un immeuble résidentiel situé rue Révérend Père Louis Frolla, près de la frontière française. Selon les premières informations, l'explosion aurait été causée par un sac laissé à l'extérieur du bâtiment.

Le ministre d'État de Monaco, Christophe Mirman, a qualifié l'événement de « probable acte terroriste » dans une déclaration à l'agence AFP. Il a ajouté que les forces de l'ordre ont ouvert une enquête sur l'incident.

Les autorités ont précisé que l'explosion a été causée par un engin explosif contenant des boulons et des billes métalliques.

« À ma connaissance, c'est la première fois qu'un tel événement se produit dans l'histoire », a déclaré le chef du gouvernement de Monaco, Christophe Mirman.

Les policiers et les services de secours ont été rapidement déployés sur les lieux. Les investigations se poursuivent pour clarifier toutes les circonstances de l'événement.