Conflit de transfert entre Arsenal et Bournemouth : lutte intense pour Alex Scott

Le club londonien Arsenal a envoyé une demande officielle pour Alex Scott, joueur de Bournemouth, afin de renforcer son milieu de terrain avant la clôture du mercato estival. Cependant, cette tentative des « Gunners » menés par Mikel Arteta s'est soldée par un échec. La direction de Bournemouth a décidé de ne pas laisser partir l'un de ses joueurs les plus talentueux. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon le média BBC, le club de Bournemouth a catégoriquement rejeté l'offre initiale d'Arsenal. Le milieu de terrain de 22 ans est actuellement considéré comme l'un des piliers des projets futurs des « Cherries ». Par conséquent, le club ne souhaite pas seulement refuser sa vente, mais a déjà entamé des négociations pour prolonger son contrat actuel. Le contrat actuel de Scott devrait être prolongé de deux ans supplémentaires.

Alex Scott s'est illustré la saison dernière en disputant 39 matchs et en marquant 4 buts. Sa maîtrise technique au centre du terrain et son énergie élevée ont attiré l'attention de Mikel Arteta. Arsenal vise à approfondir son effectif pour lutter pour le titre de Premier League la saison prochaine.

Concurrence entre géants

Non seulement Arsenal, mais d'autres géants anglais suivent de près l'évolution de Scott. Manchester City, Manchester United, Tottenham et Chelsea pourraient également entrer dans la course pour ce talentueux joueur. La réputation du joueur a grimpé en flèche, surtout après avoir été appelé en équipe nationale d'Angleterre.

Selon les informations, Alex Scott a été appelé en équipe nationale en novembre dernier et a participé aux camps d'entraînement en Floride sous la direction de Thomas Tuchel. Bien qu'il n'ait pas encore fait ses débuts officiels, une telle expérience a considérablement augmenté sa valeur sur le marché des transferts. Bournemouth n'a pas l'intention de céder un actif aussi précieux facilement.

Suite au refus de Bournemouth, Arsenal est contraint d'envisager d'autres options. Les Londoniens se tournent désormais vers les stars de Newcastle United — Bruno Guimaraes et Sandro Tonali. Selon Goal.com, le transfert de Guimaraes semble plus probable, car le prix du transfert de Tonali est jugé trop élevé.

Arsenal a l'intention d'ajouter au moins un milieu de terrain de haut niveau à son effectif avant la fermeture du mercato. Si l'option Alex Scott est totalement fermée, le club concentrera tous ses efforts sur les négociations avec Newcastle. Quoi qu'il en soit, Mikel Arteta comprend parfaitement la nécessité de renouveler le centre de son équipe.