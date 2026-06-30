Le GeForce RTX 3060 revient sur le marché européen : prix bien plus élevés que prévu

La carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060, occupant une place particulière sur le marché des puces graphiques, est revenue sur les étagères des magasins européens. Bien que ce modèle ne soit pas représentatif de la nouvelle génération, son retour a suscité un grand intérêt parmi les utilisateurs. Cependant, selon ixbt.com, la nouvelle politique tarifaire surprend beaucoup de monde. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Actuellement, des modèles GeForce RTX 3060 de marques leaders telles qu'Asus, MSI, Gigabyte et PNY sont disponibles dans les grands points de vente en Allemagne. Des produits d'autres fabricants devraient apparaître dans les prochains jours. Le prix de départ de la carte graphique est fixé à environ 335 euros, ce qui est nettement supérieur aux chiffres de l'année dernière.

Analyse des prix et de la concurrence

À titre de comparaison, lorsque ce modèle était revenu sur le marché l'été dernier, son prix tournait autour de 245 euros. Le prix actuel est non seulement élevé pour un ancien modèle, mais il se rapproche également du prix des cartes plus modernes et plus puissantes de NVIDIA. Par exemple, le modèle RTX 5060, nettement plus rapide, peut être trouvé aujourd'hui à partir de 310 euros.

Plus intéressant encore, pour 340 euros, les utilisateurs peuvent acheter la version RTX 5060 Ti 8GB, offrant des performances bien supérieures. Cela montre que le prix de 335 euros pour la RTX 3060 est un peu incompréhensible d'un point de vue logique. Les cartes de nouvelle génération sont techniquement bien plus avancées.

Spécifications techniques et classement Steam

Bien que le modèle RTX 3060 dispose de 12 GB de mémoire vidéo (ce qui est supérieur à la série RTX 5060), il est à la traîne en termes de support des technologies modernes. En particulier, la série RTX 30 ne dispose pas de la fonction Frame Generation. Malgré cela, cette carte continue de dominer les rapports mensuels de la plateforme Steam comme la carte graphique la plus populaire au monde depuis longtemps.

Cette nouvelle est également importante pour les utilisateurs ouzbeks, car les variations de prix et les pénuries de produits sur le marché européen influencent directement les prix dans notre région. Pour l'instant, on ignore pourquoi la RTX 3060 est revenue à un prix si élevé, mais les experts l'attribuent aux stocks restants et aux coûts logistiques.