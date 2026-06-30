L'investisseur renommé et ancien cadre de Facebook, Chamath Palihapitiya, fait un grand retour dans le monde technologique. Il a annoncé que sa startup d'AI, 8090 Labs, a levé 135 millions de dollars lors d'un tour de table de série A. Ce projet est axé sur l'automatisation des processus de programmation et devrait ouvrir de nouvelles opportunités pour le secteur corporate. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Le tour de table a été mené par Salesforce Ventures. Le projet a également vu la participation d'investisseurs influents tels que WndrCo, Craft Ventures, ainsi que David Sacks, David Friedberg et Jason Calacanis, animateurs du célèbre podcast All-In. Des stars de la tech comme Nikesh Arora, PDG de Palo Alto Networks, et Adam D’Angelo, fondateur de Quora, figurent également sur la liste des soutiens à la startup.

8090 Labs a été créée en janvier de l'année en cours, et son produit principal s'appelle Software Factory. Cette plateforme est un agent d'AI conçu spécifiquement pour les équipes de développeurs corporate. Elle ne se contente pas de créer de simples extraits de code, mais aide à développer des logiciels sécurisés et contrôlés répondant aux exigences des grandes entreprises.

Une nouvelle ère pour la programmation corporate

Le principal avantage du système Software Factory est qu'il intègre tous les mécanismes de contrôle nécessaires aux clients corporate, y compris les audits et les protocoles de sécurité. Cela permet aux grandes entreprises d'avoir une confiance totale dans le code généré par l'AI. Palihapitiya souligne que l'importance du boom actuel de l'AI est encore plus forte que l'essor des réseaux sociaux lorsqu'il travaillait chez Facebook.

Parallèlement à la levée de fonds, Chamath Palihapitiya a annoncé une décision inattendue. Il ne sera désormais plus seulement membre du conseil d'administration, mais occupera le poste de CEO de 8090 Labs. C'est son premier retour complet à une gestion opérationnelle depuis son départ de Facebook.

Selon ixbt.com, Palihapitiya a écrit sur son compte X qu'il attendait ce moment depuis longtemps. « Depuis mon départ de Facebook, j'attendais un tel moment pour revenir à un rôle opérationnel à plein temps. Je suis convaincu que ce que nous construisons maintenant est encore plus important que tout ce qui a précédé », a-t-il souligné.

Le succès de cette startup pourrait également être intéressant pour les marchés en développement comme l'Ouzbékistan. Alors que le pays accorde une attention particulière à l'augmentation du potentiel d'exportation IT, des outils comme Software Factory pourraient aider les équipes de développeurs locaux à créer plus rapidement des produits de qualité conformes aux standards internationaux. La rédaction de code assistée par l'AI deviendra à l'avenir le facteur clé de la compétitivité sur le marché des logiciels.