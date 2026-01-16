CDM 2026. 1/16e de finale. Brésil - Japon 2:1 (voir les buts)
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CDM 2026. 1/16e de finale
Les huitièmes de finale de la Coupe du Monde se poursuivent. Lors de l'un des matchs centraux, le Brésil a remporté une victoire courageuse contre le Japon pour se qualifier pour le tour suivant. Le but décisif a été marqué à la 90+5e minute.
CDM 2026. 1/16e de finale
Brésil — Japon 2:1
29 juin. Houston
Buteurs : Casemiro (56), Martinelli (90+5) — Sano (29).
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