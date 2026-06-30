Les confidences de Martinelli, auteur du but qualifiant le Brésil en 8es de finale

L'équipe nationale du Brésil s'est qualifiée pour le tour suivant après avoir battu le Japon 2-1 en 16es de finale de la Coupe du Monde 2026. Gabriel Martinelli a été l'un des héros de la rencontre.

Il a marqué le but décisif à la 95e minute, propulsant son équipe en 8es de finale. Après le match, le footballeur a admis qu'il était difficile d'exprimer ses émotions avec des mots.

« Je ne peux pas décrire ma joie actuelle »

Martinelli a déclaré avoir été très ému après le match.

« Je ne trouve pas les mots pour exprimer ma joie. Voir les supporters se lever de joie, voir mes parents et mes amis — c'est indescriptible », a-t-il déclaré.

Pour le joueur, ce but n'était pas seulement un exploit personnel, mais une immense joie pour toute l'équipe et les supporters.

La confiance est venue après que le ballon a touché le poteau

Avant l'action décisive, le ballon avait frappé le poteau du but.

Selon Martinelli, il a senti à ce moment-là qu'une autre occasion se présenterait.

« Quand le ballon a touché le poteau, j'ai senti que j'aurais une autre chance », a déclaré le footballeur brésilien.

Peu après, il a profité de son opportunité et a marqué le but de la victoire.

Le but à la 95e minute a tout décidé

Le score était de 1-1 jusqu'à la fin du match.

À la 95e minute, Martinelli a décoché une frappe précise, offrant la victoire 2-1 au Brésil.

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« Peu importe le poste où je joue »

Martinelli a également évoqué son positionnement sur le terrain.

Il a souligné que, qu'il joue sur l'aile ou dans l'axe, son objectif principal est d'être utile à l'équipe.

« Que je joue sur l'aile ou au centre, cela n'a pas d'importance. Le plus important pour moi est d'aider l'équipe », a-t-il affirmé.

Un grand héros pour le Brésil

En phase éliminatoire de Coupe du Monde, un seul but peut changer le destin de tout un tournoi.

La frappe de Martinelli à la 95e minute a sauvé le Brésil dans la compétition et l'a qualifié pour les 8es de finale.

Désormais, les supporters espèrent qu'il jouera un rôle tout aussi crucial au prochain tour.

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