Les confidences de Martinelli, auteur du but qualifiant le Brésil en 8es de finale
L'équipe nationale du Brésil s'est qualifiée pour le tour suivant après avoir battu le Japon 2-1 en 16es de finale de la Coupe du Monde 2026. Gabriel Martinelli a été l'un des héros de la rencontre.
Il a marqué le but décisif à la 95e minute, propulsant son équipe en 8es de finale. Après le match, le footballeur a admis qu'il était difficile d'exprimer ses émotions avec des mots.
« Je ne peux pas décrire ma joie actuelle »
Martinelli a déclaré avoir été très ému après le match.
« Je ne trouve pas les mots pour exprimer ma joie. Voir les supporters se lever de joie, voir mes parents et mes amis — c'est indescriptible », a-t-il déclaré.
Pour le joueur, ce but n'était pas seulement un exploit personnel, mais une immense joie pour toute l'équipe et les supporters.
La confiance est venue après que le ballon a touché le poteau
Avant l'action décisive, le ballon avait frappé le poteau du but.
Selon Martinelli, il a senti à ce moment-là qu'une autre occasion se présenterait.
« Quand le ballon a touché le poteau, j'ai senti que j'aurais une autre chance », a déclaré le footballeur brésilien.
Peu après, il a profité de son opportunité et a marqué le but de la victoire.
Le but à la 95e minute a tout décidé
Le score était de 1-1 jusqu'à la fin du match.
À la 95e minute, Martinelli a décoché une frappe précise, offrant la victoire 2-1 au Brésil.
Statistiques
Informations
Match
Brésil — Japon
Score
2:1
But décisif
95e minute
Buteur
Gabriel Martinelli
Résultat
Le Brésil en 8es de finale
« Peu importe le poste où je joue »
Martinelli a également évoqué son positionnement sur le terrain.
Il a souligné que, qu'il joue sur l'aile ou dans l'axe, son objectif principal est d'être utile à l'équipe.
« Que je joue sur l'aile ou au centre, cela n'a pas d'importance. Le plus important pour moi est d'aider l'équipe », a-t-il affirmé.
Un grand héros pour le Brésil
En phase éliminatoire de Coupe du Monde, un seul but peut changer le destin de tout un tournoi.
La frappe de Martinelli à la 95e minute a sauvé le Brésil dans la compétition et l'a qualifié pour les 8es de finale.
Désormais, les supporters espèrent qu'il jouera un rôle tout aussi crucial au prochain tour.
Pensez-vous que le but de Martinelli soit l'un des plus dramatiques des play-offs de la Coupe du Monde 2026 ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l'article avec les fans de football.
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