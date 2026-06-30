Officiel : Lewandowski rejoint la MLS pour une nouvelle ère au Chicago Fire

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Officiel : Lewandowski rejoint la MLS pour une nouvelle ère au Chicago Fire

La Major League Soccer (MLS) américaine accueille une nouvelle méga-star. Le club du Chicago Fire a officiellement annoncé le transfert de l'un des meilleurs buteurs du monde du football, l'attaquant polonais Robert Lewandowski officiellement.

L'ancienne légende de 37 ans du Bayern Munich et du FC Barcelone a traversé l'océan gratuitement, c'est-à-dire en tant qu' agent libre . Par ce transfert, les Américains visent non seulement à renforcer l'attaque de l'équipe, mais aussi à porter le prestige de la ligue à un nouveau niveau mondial.

Contrat à long terme et statut symbolique

La direction du Chicago Fire a exprimé une grande confiance dans l'expérience et la condition physique de l'attaquant polonais malgré son âge. L'accord entre les parties jusqu'à la fin de la saison 2027/28 est un contrat à long terme.

Lors de la cérémonie de présentation, le service de presse du club a présenté Lewandowski non pas comme un simple nouveau joueur, mais avec un statut très élevé :

Extrait du communiqué du club : « Robert Lewandowski est un véritable symbole mondial du soccer. Son arrivée dans notre équipe ouvre une nouvelle page de l'histoire du club ».

Un instinct de buteur toujours intact : Dernières statistiques

Bien que Lewandowski soit dans la phase finale de sa carrière, il a continué à faire preuve d'efficacité en La Liga espagnole, l'un des championnats les plus compétitifs et physiquement exigeants d'Europe. Ses statistiques lors de sa dernière saison au FC Barcelone le confirment :

Compétition (La Liga)

Matchs joués

Buts marqués

Passes décisives (Assists)

Durée du contrat

Saison dernière

31

14

2

Jusqu'à la fin de 2027/28

Le passage de Robert Lewandowski en MLS prouve que le développement du football aux États-Unis ne s'arrête pas et se poursuit avec une nouvelle force. Suivant les traces de stars comme Lionel Messi, Olivier Giroud et Luis Suárez, le capitaine de l'équipe nationale polonaise devra désormais mener le club de Chicago vers de nouveaux sommets et des trophées tant attendus.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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