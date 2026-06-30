Les technologies modernes continuent d'étendre les capacités physiques humaines. La célèbre entreprise Cuktech a présenté un nouveau projet d'exosquelette robotique destiné aux amateurs de tourisme de montagne et de mode de vie actif. Cet appareil permet de réduire considérablement la pression sur les muscles humains lors de longues marches et du transport de charges lourdes. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, l'entreprise a lancé une campagne de crowdfunding pour tester le nouveau produit en conditions réelles. Dans le cadre de ce projet, 50 volontaires seront sélectionnés et auront la possibilité d'utiliser l'équipement robotisé gratuitement. À la fin de la période d'essai, les participants ayant rempli toutes les conditions pourront conserver l'appareil.

Conditions d'essai et exigences pour les participants

Pour participer au programme, les candidats doivent être âgés de plus de 18 ans, en bonne santé et ne souffrir d'aucune maladie articulaire, lombaire ou cardiovasculaire. L'entreprise a indiqué qu'elle donnerait la priorité aux blogueurs pratiquant l'alpinisme et la randonnée (hiking), ainsi qu'aux voyageurs expérimentés. Il s'agit d'une étape stratégique visant à démontrer les capacités du nouveau gadget au grand public et à obtenir des avis professionnels.

Certaines obligations incombent également aux participants. En particulier, ils doivent utiliser l'exosquelette pendant au moins 15 jours sur un mois et effectuer au moins trois séances d'entraînement par semaine. De plus, ils sont tenus de fournir à temps des critiques textuelles de qualité, des photos et des vidéos illustrant le fonctionnement de l'appareil.

Questions de sécurité et de garantie

Lors de la réception de l'appareil, les participants doivent verser un dépôt de 2000 yuans (environ 300 dollars US). Si l'équipement n'est pas endommagé et que toutes les pièces sont intactes à la fin du test, ce montant sera intégralement remboursé dans les 10 jours ouvrables. Cette mesure a été mise en place pour garantir l'utilisation prudente de l'équipement technologique coûteux.

Les exosquelettes robotiques sont des dispositifs mécaniques spéciaux portables qui augmentent l'endurance physique lors de la marche, de la course ou de l'ascension de montagnes. Ils non seulement accélèrent le mouvement, mais protègent également les articulations contre les tensions excessives. Pour l'instant, Cuktech garde secrets les spécifications techniques précises du nouveau produit, mais des informations détaillées sur la puissance et le poids de l'appareil sont attendues après les tests.

Dans des pays comme l'Ouzbékistan, riches en régions montagneuses, de telles technologies pourraient jouer un rôle important dans le développement du tourisme interne et rendre les voyages extrêmes plus sûrs. À l'avenir, ces exosquelettes pourraient devenir des assistants quotidiens non seulement pour les touristes, mais aussi pour les secouristes et les transporteurs.