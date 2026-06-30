Casemiro révèle la force qui mène le Brésil vers le titre...

·23·Sport
Casemiro révèle la force qui mène le Brésil vers le titre...

L'équipe nationale du Brésil s'est qualifiée pour le tour suivant après avoir battu le Japon 2-1 en 1/16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Après le match, Casemiro a révélé quel était le principal atout de l'équipe.

Selon le milieu de terrain de 34 ans, la plus grande force du Brésil ne réside pas dans des joueurs individuels, mais dans la préparation mentale de toute l'équipe et sa capacité à se battre jusqu'au bout.

« Notre plus grande force est la préparation mentale »

Bien que le Brésil ait été mené lors du match contre le Japon, l'équipe n'a pas relâché la pression et a réussi à renverser la situation en sa faveur.

« La plus grande force de notre équipe est sa préparation mentale. Nous avons continué à jouer un football offensif et à mettre la pression sur l'adversaire », a déclaré Casemiro.

Il a souligné que l'équipe est restée calme même dans des situations difficiles et n'a pas abandonné son plan de jeu.

Les remplaçants ont changé le cours du match

Casemiro a noté que dans un tournoi aussi long et complexe que la Coupe du Monde, on ne peut pas compter uniquement sur les titulaires.

Il a particulièrement félicité les joueurs sortis du banc :

  • Endrick s'est très bien intégré au jeu ;

  • Martinelli a marqué le but décisif ;

  • Ryan a dignement remplacé Raphinha.

« À la Coupe du Monde, il est très important de valoriser les joueurs qui entrent en cours de jeu », a déclaré le milieu de terrain.

Le but de Martinelli a assuré la victoire

Lors de la rencontre contre le Japon, Casemiro avait égalisé à la 56e minute.

Le but décisif du match a été inscrit par Gabriel Martinelli à la 95e minute. Ainsi, le Brésil a remporté une victoire courageuse et s'est qualifié pour les 1/8 de finale.

Statistiques

Résultat

Match

Brésil — Japon

Score

2:1

But d'égalisation

Casemiro

But de la victoire

Martinelli

Résultat

Le Brésil en 1/8 de finale

« Cet effectif peut devenir champion du monde »

Casemiro a également donné une évaluation élevée des chances de titre du Brésil.

Selon lui, l'équipe dispose non seulement d'un onze titulaire solide, mais aussi de remplaçants capables de changer le cours du match.

« C'est une question de préparation mentale. Cet effectif est capable de remporter la Coupe du Monde », a déclaré Casemiro au site officiel de la FIFA.

Quelles sont les chances de titre du Brésil ?

La victoire courageuse contre le Japon a montré la capacité du Brésil à s'en sortir dans des situations difficiles.

Cependant, les adversaires seront plus forts dans les prochaines étapes. Pour le titre, l'équipe aura besoin non seulement de talent, mais précisément de la stabilité mentale soulignée par Casemiro.

Pensez-vous que l'effectif actuel du Brésil peut être champion lors de la Coupe du Monde 2026 ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l'article avec les fans de football.

BrésilCasemiroJaponMartinelliEndrick
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Conseils d'un ancien footballeur russe pour les joueurs ouzbeksConseils d'un ancien footballeur russe pour les joueurs ouzbeksAujourd'hui, 06:30L'Allemagne déçue pour la troisième Coupe du monde consécutiveL'Allemagne déçue pour la troisième Coupe du monde consécutiveAujourd'hui, 06:25Officiel : Lewandowski rejoint la MLS pour une nouvelle ère au Chicago FireOfficiel : Lewandowski rejoint la MLS pour une nouvelle ère au Chicago FireAujourd'hui, 05:51Qu'a dit Carlo Ancelotti après la victoire contre le Japon ?Qu'a dit Carlo Ancelotti après la victoire contre le Japon ?Aujourd'hui, 05:48CDM 2026. 1/16e de finale. Brésil - Japon 2:1 (voir les buts)CDM 2026. 1/16e de finale. Brésil - Japon 2:1 (voir les buts)Aujourd'hui, 05:40Les confidences de Martinelli, auteur du but qualifiant le Brésil en 8es de finaleLes confidences de Martinelli, auteur du but qualifiant le Brésil en 8es de finaleAujourd'hui, 05:30
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev