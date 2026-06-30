Casemiro révèle la force qui mène le Brésil vers le titre...

L'équipe nationale du Brésil s'est qualifiée pour le tour suivant après avoir battu le Japon 2-1 en 1/16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Après le match, Casemiro a révélé quel était le principal atout de l'équipe.

Selon le milieu de terrain de 34 ans, la plus grande force du Brésil ne réside pas dans des joueurs individuels, mais dans la préparation mentale de toute l'équipe et sa capacité à se battre jusqu'au bout.

« Notre plus grande force est la préparation mentale »

Bien que le Brésil ait été mené lors du match contre le Japon, l'équipe n'a pas relâché la pression et a réussi à renverser la situation en sa faveur.

« La plus grande force de notre équipe est sa préparation mentale. Nous avons continué à jouer un football offensif et à mettre la pression sur l'adversaire », a déclaré Casemiro.

Il a souligné que l'équipe est restée calme même dans des situations difficiles et n'a pas abandonné son plan de jeu.

Les remplaçants ont changé le cours du match

Casemiro a noté que dans un tournoi aussi long et complexe que la Coupe du Monde, on ne peut pas compter uniquement sur les titulaires.

Il a particulièrement félicité les joueurs sortis du banc :

Endrick s'est très bien intégré au jeu ;

Martinelli a marqué le but décisif ;

Ryan a dignement remplacé Raphinha.

« À la Coupe du Monde, il est très important de valoriser les joueurs qui entrent en cours de jeu », a déclaré le milieu de terrain.

Le but de Martinelli a assuré la victoire

Lors de la rencontre contre le Japon, Casemiro avait égalisé à la 56e minute.

Le but décisif du match a été inscrit par Gabriel Martinelli à la 95e minute. Ainsi, le Brésil a remporté une victoire courageuse et s'est qualifié pour les 1/8 de finale.

Statistiques Résultat Match Brésil — Japon Score 2:1 But d'égalisation Casemiro But de la victoire Martinelli Résultat Le Brésil en 1/8 de finale

« Cet effectif peut devenir champion du monde »

Casemiro a également donné une évaluation élevée des chances de titre du Brésil.

Selon lui, l'équipe dispose non seulement d'un onze titulaire solide, mais aussi de remplaçants capables de changer le cours du match.

« C'est une question de préparation mentale. Cet effectif est capable de remporter la Coupe du Monde », a déclaré Casemiro au site officiel de la FIFA.

Quelles sont les chances de titre du Brésil ?

La victoire courageuse contre le Japon a montré la capacité du Brésil à s'en sortir dans des situations difficiles.

Cependant, les adversaires seront plus forts dans les prochaines étapes. Pour le titre, l'équipe aura besoin non seulement de talent, mais précisément de la stabilité mentale soulignée par Casemiro.

Pensez-vous que l'effectif actuel du Brésil peut être champion lors de la Coupe du Monde 2026 ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l'article avec les fans de football.