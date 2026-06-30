L'Allemagne déçue pour la troisième Coupe du monde consécutive

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L'Allemagne déçue pour la troisième Coupe du monde consécutive

L'équipe nationale d'Allemagne a été éliminée de la compétition après sa défaite aux tirs au but face au Paraguay en 1/16e de finale de la Coupe du Monde 2026.

Après un match nul 1-1 à la fin du temps réglementaire et prolongations, les Allemands ont échoué lors de la séance de tirs au but (3-4). Ainsi, le quadruple champion du monde n'a pas atteint les objectifs attendus pour la troisième Coupe du monde consécutive.

Le Paraguay a stoppé la progression de l'Allemagne

L'Allemagne s'était qualifiée pour les 1/16e de finale en tant que leader de son groupe. Les hommes de Julian Nagelsmann avaient terminé premiers du groupe E avec 6 points.

Cependant, en phase éliminatoire, tous les calculs ont perdu leur importance. Le Paraguay a opposé une résistance courageuse aux Allemands, menant la rencontre jusqu'aux tirs au but.

Lors des tirs décisifs, les Sud-Américains se sont montrés plus forts.

Une période difficile depuis 2014

L'Allemagne avait remporté la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Mais les trois éditions suivantes ont été des échecs pour l'équipe.

Coupe du Monde

Résultat de l'Allemagne

CM 2014

Champion

CM 2018

Éliminé en phase de groupes

CM 2022

Éliminé en phase de groupes

CM 2026

Éliminé en 1/16e de finale

En 2018 et 2022, les Allemands n'avaient même pas franchi le premier tour. En 2026, ils ont accédé aux play-offs en première position, mais ont été stoppés dès le premier tour du nouveau format.

La première place du groupe n'a pas suffi

L'équipe de Nagelsmann avait enregistré des résultats solides lors de la phase de groupes.

Avec 6 points et la première place, l'Allemagne restait l'un des favoris du tournoi. Mais face au Paraguay, les Allemands n'ont pas su transformer leur domination en victoire.

En phase éliminatoire, une seule erreur ou un tir au but manqué peut sceller le destin de tout un tournoi.

De nouvelles interrogations sur le football allemand

L'échec pour la troisième Coupe du monde consécutive pourrait relancer de sérieux débats sur le football allemand.

L'équipe disposait de joueurs talentueux et d'un entraîneur de haut niveau. Cependant, la stabilité et le sang-froid ont manqué lors des matchs décisifs.

Désormais, la question principale est : que doit changer la Mannschaft pour retrouver sa puissance d'antan ?

Selon vous, quelle est la cause principale des échecs successifs de l'Allemagne ? Laissez votre avis en commentaire et partagez cet article avec les fans de football.

AllemagneParaguayJulian NagelsmannBrésil
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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