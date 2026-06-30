Héros inattendu du Brésil en 1/16e de finale de la Coupe du Monde 2026

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Héros inattendu du Brésil en 1/16e de finale de la Coupe du Monde 2026

Le Brésil a remporté une victoire courageuse 2-1 contre le Japon en 1/16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Le milieu de terrain expérimenté Casemiro a été élu homme du match.

Le joueur de 34 ans a marqué un but crucial, jouant un rôle décisif dans le retour de son équipe dans le match.

Casemiro a sauvé le Brésil

Le Brésil était mené au score durant la rencontre. À la 56e minute, Casemiro a rétabli l'équilibre avec une frappe précise.

Son but a donné un avantage psychologique aux « pentacampeões », et l'équipe a ensuite réussi à marquer le but de la victoire.

Le but de Casemiro a été le tournant du match pour le Brésil.

Élu meilleur joueur

Après le match, Casemiro a été déclaré homme du match.

Le milieu expérimenté a non seulement marqué, mais a également été actif dans les duels au milieu de terrain, maintenant l'équilibre de l'équipe.

Son expérience a été d'une importance capitale pour le Brésil dans un match à haute pression comme celui-ci en phase éliminatoire.

N'a pas pu terminer le match

Casemiro a quitté le terrain à la 90+3e minute en raison d'une blessure.

Fabinho est entré à sa place. Pour l'instant, aucune information n'a été communiquée sur la gravité de la blessure.

Statistiques

Informations

Joueur

Casemiro

Âge

34

Minute du but

56e minute

Temps du remplacement

90+3e minute

Résultat du match

Brésil 2:1 Japon

Qui sera le prochain adversaire du Brésil ?

Le Brésil, dirigé par Carlo Ancelotti, s'est qualifié pour les 1/8 de finale.

Le prochain adversaire de l'équipe sera le vainqueur du duel Norvège — Côte d'Ivoire. Le Brésil peut être considéré comme favori pour ce match également, mais la victoire difficile contre le Japon a montré qu'il n'y a pas d'adversaire facile en phase éliminatoire.

La blessure de Casemiro inquiète

Bien que le Brésil ait accédé au tour suivant, la blessure de Casemiro en fin de match pourrait devenir une préoccupation sérieuse pour l'équipe.

Le milieu expérimenté est considéré comme l'un des joueurs clés au centre du terrain. Sa participation au prochain match dépendra des résultats des examens médicaux.

Pensez-vous que Casemiro a réellement été le meilleur joueur du match contre le Japon ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l'article avec les fans de football.

BrésilCasemiroJaponCarlo Ancelotti
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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