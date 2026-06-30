Ancelotti explique pourquoi Neymar n'a pas joué contre le Japon

L'absence de Neymar lors du huitième de finale de la Coupe du Monde 2026 entre le Brésil et le Japon a suscité de nombreuses questions parmi les supporters.

Après le match, l'entraîneur Carlo Ancelotti a expliqué sa décision, affirmant qu'il avait préservé Neymar pour d'éventuelles prolongations.

Neymar aurait pu entrer en jeu entre la 60e et la 65e minute

Ancelotti a déclaré avoir discuté avec Neymar pendant le match et avoir prévu de le faire entrer au milieu de la seconde période.

« Nous préservions Neymar pour d'éventuelles prolongations. Il aurait pu entrer en jeu à la 60e ou 65e minute », a déclaré le technicien.

Cependant, alors que la situation du match évoluait, l'entraîneur a modifié son plan.

Pas de changement tactique après l'égalisation

Selon Ancelotti, le Brésil a commencé à contrôler le jeu après avoir égalisé le score.

C'est pourquoi l'entraîneur a décidé de ne pas intervenir dans la structure tactique et de maintenir l'équilibre sur le terrain.

« Nous avons égalisé et, comme l'équipe contrôlait le match, j'ai décidé de ne pas modifier la structure tactique », a dit Ancelotti.

Des joueurs forts également sur le banc

Le technicien italien a souligné que la concurrence au sein de l'effectif du Brésil était très élevée.

Selon lui, le grand avantage de l'équipe est d'avoir des joueurs de haut niveau non seulement dans le onze titulaire, mais aussi sur le banc.

« Nous avons des joueurs suffisamment forts sur le terrain et sur le banc. Nous devons apprécier le fait que chaque joueur soit à un niveau élevé », a-t-il ajouté.

Le Japon n'était pas un adversaire facile

Ancelotti a également fait l'éloge de l'équipe nationale du Japon.

Il a décrit les Asiatiques comme une équipe bien organisée, disciplinée et très inconfortable pour l'adversaire.

« C'était un match très responsabilisant. Le Japon est bien organisé et c'est un adversaire très inconfortable », a déclaré le coach brésilien.

La décision était-elle correcte ?

Le fait qu'un joueur avec l'expérience de Neymar reste sur le banc a naturellement intensifié les débats.

D'un côté, Ancelotti a pensé aux prolongations éventuelles. De l'autre, il a jugé risqué de modifier la composition alors que le Brésil contrôlait le jeu.

Pensez-vous que Neymar aurait dû entrer en jeu ou Ancelotti a-t-il pris la bonne décision ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l'article avec les fans de football.