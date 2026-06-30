Qu'a dit Carlo Ancelotti après la victoire contre le Japon ?
L'équipe nationale du Brésil s'est qualifiée pour le tour suivant après avoir battu le Japon 2-1 en 1/16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Après le match, Carlo Ancelotti a salué la réaction de son équipe en seconde période et les changements tactiques.
Selon le technicien italien, le Brésil a produit son meilleur match du tournoi précisément face au Japon.
« L'important est la manière de réagir aux erreurs »
Ancelotti a souligné que les erreurs sont naturelles dans le football, et que la question principale réside dans la réaction qui suit.
« Il y a des erreurs dans le football, on ne peut pas les éviter. L'important est la façon dont on y réagit. C'est précisément ce que nous avons montré en seconde période », a-t-il déclaré.
L'entraîneur a ajouté qu'il était convaincu que son équipe réussirait à marquer.
Pourquoi était-ce difficile en première période ?
Ancelotti a expliqué que le Japon a défendu de manière très dense et compacte durant la première mi-temps.
Le Brésil a d'abord tenté de prendre l'ascendant par l'axe, mais l'adversaire a fermé ces espaces.
C'est pourquoi :
la création d'occasions est devenue difficile ;
aucun espace n'a été trouvé dans l'axe ;
les attaques n'ont pas accéléré comme prévu.
Changement de tactique après la pause
Le Brésil a modifié son style de jeu à la mi-temps.
Ancelotti a demandé à son équipe d'utiliser davantage les ailes et d'augmenter la pression dans la surface de réparation.
« Après la pause, nous avons essayé de jouer davantage sur les ailes et d'augmenter la pression dans la surface. En conséquence, notre jeu s'est nettement amélioré », a déclaré l'entraîneur.
L'équipe est restée sereine même après avoir encaissé un but
Lorsque le Japon a pris l'avantage, la situation est devenue difficile pour le Brésil.
Cependant, les joueurs d'Ancelotti n'ont pas paniqué et n'ont pas perdu leur jeu, contrairement à la première période contre le Maroc.
Selon le technicien italien, il est resté calme même avant le but de la victoire de Martinelli.
« L'équipe jouait bien. C'est pourquoi je m'attendais à ce que le but arrive », a dit Ancelotti.
Des aspects restent à travailler
Malgré la victoire, Ancelotti a admis que des lacunes subsistent dans l'équipe.
Il a indiqué que les points suivants doivent être améliorés :
l'exploitation des corners ;
le renforcement de la structure collective ;
l'accélération des actions offensives ;
le développement de solutions face aux défenses denses.
« Ce fut notre meilleur match du tournoi »
À la fin de la rencontre, Ancelotti s'est montré satisfait du comportement global de son équipe.
« Je pense que nous avons réalisé notre meilleur match de la compétition », a déclaré le sélectionneur brésilien.
Cette victoire courageuse 2-1 propulse les « pentacampeões » en 1/8 de finale. La question principale est désormais de savoir si le Brésil pourra maintenir ce rythme au prochain tour.
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