Qu'a dit Carlo Ancelotti après la victoire contre le Japon ?

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Qu'a dit Carlo Ancelotti après la victoire contre le Japon ?

L'équipe nationale du Brésil s'est qualifiée pour le tour suivant après avoir battu le Japon 2-1 en 1/16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Après le match, Carlo Ancelotti a salué la réaction de son équipe en seconde période et les changements tactiques.

Selon le technicien italien, le Brésil a produit son meilleur match du tournoi précisément face au Japon.

« L'important est la manière de réagir aux erreurs »

Ancelotti a souligné que les erreurs sont naturelles dans le football, et que la question principale réside dans la réaction qui suit.

« Il y a des erreurs dans le football, on ne peut pas les éviter. L'important est la façon dont on y réagit. C'est précisément ce que nous avons montré en seconde période », a-t-il déclaré.

L'entraîneur a ajouté qu'il était convaincu que son équipe réussirait à marquer.

Pourquoi était-ce difficile en première période ?

Ancelotti a expliqué que le Japon a défendu de manière très dense et compacte durant la première mi-temps.

Le Brésil a d'abord tenté de prendre l'ascendant par l'axe, mais l'adversaire a fermé ces espaces.

C'est pourquoi :

  • la création d'occasions est devenue difficile ;

  • aucun espace n'a été trouvé dans l'axe ;

  • les attaques n'ont pas accéléré comme prévu.

Changement de tactique après la pause

Le Brésil a modifié son style de jeu à la mi-temps.

Ancelotti a demandé à son équipe d'utiliser davantage les ailes et d'augmenter la pression dans la surface de réparation.

« Après la pause, nous avons essayé de jouer davantage sur les ailes et d'augmenter la pression dans la surface. En conséquence, notre jeu s'est nettement amélioré », a déclaré l'entraîneur.

L'équipe est restée sereine même après avoir encaissé un but

Lorsque le Japon a pris l'avantage, la situation est devenue difficile pour le Brésil.

Cependant, les joueurs d'Ancelotti n'ont pas paniqué et n'ont pas perdu leur jeu, contrairement à la première période contre le Maroc.

Selon le technicien italien, il est resté calme même avant le but de la victoire de Martinelli.

« L'équipe jouait bien. C'est pourquoi je m'attendais à ce que le but arrive », a dit Ancelotti.

Des aspects restent à travailler

Malgré la victoire, Ancelotti a admis que des lacunes subsistent dans l'équipe.

Il a indiqué que les points suivants doivent être améliorés :

  • l'exploitation des corners ;

  • le renforcement de la structure collective ;

  • l'accélération des actions offensives ;

  • le développement de solutions face aux défenses denses.

« Ce fut notre meilleur match du tournoi »

À la fin de la rencontre, Ancelotti s'est montré satisfait du comportement global de son équipe.

« Je pense que nous avons réalisé notre meilleur match de la compétition », a déclaré le sélectionneur brésilien.

Cette victoire courageuse 2-1 propulse les « pentacampeões » en 1/8 de finale. La question principale est désormais de savoir si le Brésil pourra maintenir ce rythme au prochain tour.

Pensez-vous que le Brésil a vraiment réalisé son meilleur match du tournoi ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l'article avec d'autres fans de football.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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