Le sélectionneur du Japon réagit après la défaite contre le Brésil

Le parcours de l'équipe nationale du Japon à la Coupe du Monde 2026 s'est achevé en 1/16 de finale. Les hommes de Hajime Moriyasu ont été battus 1-2 par le Brésil, quittant ainsi la compétition.

Après le match, le sélectionneur japonais a assumé l'entière responsabilité, s'est excusé auprès des supporters et a affirmé que l'équipe reviendrait plus forte.

« Je regrette que nous n'ayons pas pu remporter la victoire »

Moriyasu s'est d'abord adressé aux supporters japonais.

« Je suis sincèrement désolé pour tous les supporters japonais que nous n'ayons pas pu gagner. En tant que sélectionneur, j'assume toute la responsabilité et je présente mes excuses à tous », a-t-il déclaré.

Ces mots du coach ont montré à quel point il était affecté par le résultat de l'équipe.

Remerciements particuliers aux supporters de Houston

Le sélectionneur du Japon a remercié les supporters venus au stade pour soutenir l'équipe.

Il a également mentionné les supporters qui ont suivi le match à la télévision et sur Internet, malgré l'heure tardive au Japon et dans d'autres parties du monde.

« Je tiens à exprimer ma gratitude à toutes les personnes qui nous ont encouragés », a déclaré Moriyasu.

« Il est difficile de terminer la compétition à ce stade »

Le Japon a opposé une résistance honorable au Brésil en 1/16 de finale, mais s'est incliné 1-2.

Selon Moriyasu, les joueurs ont tout donné tout au long du tournoi.

Il a souligné que l'équipe a fait preuve d'un grand dévouement :

à chaque entraînement ;

à chaque match ;

durant tout le processus de préparation

avec un engagement total.

Les joueurs se sont battus jusqu'au bout

Le sélectionneur a mentionné non seulement les joueurs, mais aussi le staff technique et tous les spécialistes ayant travaillé autour de l'équipe.

« Nous avons fait tout notre possible. Les joueurs ont donné le maximum, tant lors des entraînements que lors du match d'aujourd'hui », a-t-il ajouté.

La défaite deviendra une motivation

Moriyasu n'a pas caché que l'équipe était actuellement dans un état de profonde déception.

Cependant, il a souligné la nécessité d'accepter ce résultat et d'en tirer les bonnes conclusions pour devenir plus forts à l'avenir.

« Nous accepterons ce résultat et l'utiliserons comme motivation pour revenir encore plus forts ».

Fin du parcours du Japon au Mondial

Le Japon s'est distingué lors de la phase de groupes par son jeu collectif et sa discipline. Face au Brésil, les Asiatiques n'ont pas capitulé facilement devant le favori.

Pourtant, en phase éliminatoire, une seule erreur a été fatale et le Japon a fait ses adieux à la Coupe du Monde.

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