Coupe du Monde 2026 : Le Paraguay élimine sensationnellement l'Allemagne aux tirs au but

Une sensation majeure a eu lieu lors des 1/16e de finale de la Coupe du Monde 2026. L'équipe nationale du Paraguay a battu l'Allemagne aux tirs au but pour décrocher son billet pour les 1/8 de finale.

Dans ce match dramatique, l'intervention du VAR, un but annulé et les arrêts décisifs du gardien Orlando Agüilar ont scellé le destin de la rencontre.

Encisio ouvre le score

Le premier but de la rencontre a été inscrit à la 42e minute.

L'attaquant paraguayen Julio Enciso a frappé avec précision pour donner l'avantage à son équipe. L'Allemagne a terminé la première période menée 0-1.

Havertz rétablit l'équilibre

En début de seconde période, l'Allemagne a intensifié sa pression.

Kai Havertz a marqué pour égaliser le score à 1-1. Aucun autre but n'a été inscrit durant le temps réglementaire, menant le match aux prolongations.

But allemand annulé après consultation du VAR

À la 102e minute des prolongations, Jonathan Tah avait permis à l'Allemagne de prendre l'avantage.

Cependant, le VAR a revu l'action. Il a été déterminé que Waldemar Anton avait gêné le gardien lors de l'action, et le but a été annulé.

La joie allemande fut de courte durée — la décision du VAR a maintenu le score à 1-1.

Les deux équipes n'ont pas réussi à départager la rencontre durant les minutes restantes.

Orlando Agüilar devient le héros

Lors de la séance de tirs au but, le gardien paraguayen Orlando Agüilar a été le grand héros du match.

Il a :

arrêté le tir de Kai Havertz ;

repoussé le penalty de Nick Woltemade.

Quant à Jonathan Tah, il n'a pas réussi à cadrer son tir.

Le Paraguay en 1/8 de finale

Le Paraguay s'est imposé 4-3 lors de la séance de tirs au but.

Coupe du Monde 2026. 1/16e de finale

Allemagne — Paraguay — 1:1

Tirs au but — 3:4

Buteurs: Enciso, 42 — Havertz.

Ainsi, l'Allemagne quitte la compétition, tandis que le Paraguay se qualifie pour les 1/8 de finale de la Coupe du Monde.

Une autre sensation majeure des play-offs

L'Allemagne était considérée comme favorite en termes d'effectif et d'expérience. Cependant, grâce à un jeu discipliné, une stabilité mentale et la performance solide de son gardien, le Paraguay a éliminé un adversaire redoutable.

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