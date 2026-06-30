Eldor Shomurodov s'exprime avec émotion après la Coupe du Monde

Le capitaine et meilleur buteur historique de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Eldor Shomurodov, a partagé ses sentiments après sa participation historique à la Coupe du Monde 2026.

Le leader de la sélection a souligné que son rêve d'enfant s'était réalisé, tout en admettant franchement que les résultats n'avaient pas été à la hauteur des attentes. Malgré cela, il a affirmé que ce Mondial lui a apporté une expérience inégalée et une motivation encore plus grande.

« Mon rêve d'enfant s'est réalisé »

Eldor Shomurodov a publié des photos de la Coupe du Monde sur sa page Instagram, écrivant sur ses débuts historiques.

« Depuis mon enfance, je rêvais de fouler la pelouse d'une Coupe du Monde. Aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité. C'étaient des émotions difficiles à exprimer avec des mots », a-t-il déclaré.

Comme c'était la première fois que l'Ouzbékistan participait à la phase finale d'une Coupe du Monde, ce tournoi a revêtu une importance particulière pour chaque joueur.

Le résultat n'a pas été celui attendu

Sous la direction de Fabio Cannavaro, l'Ouzbékistan a disputé trois matchs dans le groupe K.

Équipe nationale :

1:3 contre la Colombie ;

0:5 contre le Portugal ;

1:3 contre la RD Congo

en manquant l'opportunité de progresser.

Ainsi, notre équipe nationale a quitté la compétition dès la phase de groupes.

Shomurodov s'est également exprimé ouvertement à ce sujet :

« Bien sûr, tout ne s'est pas passé comme nous l'avions imaginé. Le résultat aurait pu être meilleur ».

« Ce chemin m'a rendu plus fort »

Le capitaine de la sélection a souligné que, malgré les défaites, il a tiré des leçons importantes du Mondial.

Selon lui, la Coupe du Monde 2026 :

a apporté une grande expérience ;

a renforcé son mental ;

a accru la motivation pour l'avenir ;

a montré la nécessité de devenir encore plus fort.

« Ce chemin m'a rendu plus fort, m'a donné une expérience inégalée et m'a offert une motivation encore plus grande pour aller de l'avant », a écrit Shomurodov.

Entré dans l'histoire du Mondial

Eldor Shomurodov a marqué le deuxième but de l'Ouzbékistan lors de la Coupe du Monde.

Ainsi, il est devenu l'un des joueurs à avoir marqué lors d'un Mondial dans l'histoire du football national.

Son but a même été inclus par la FIFA dans la sélection des plus beaux buts de la phase de groupes.

Le recordman de la sélection

Shomurodov est le joueur le plus prolifique de l'histoire de l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

Indicateur Résultat Matchs en équipe nationale 95 Buts marqués 45 Statut Recordman ouzbek Buts à la Coupe du Monde 2026 1

Tout au long du Mondial, il a été l'un des meilleurs joueurs de l'équipe grâce à son expérience et ses qualités de leader.

L'intérêt pour Shomurodov grandit

Après le Mondial, l'intérêt des clubs pour l'attaquant ouzbek s'est intensifié.

Selon les informations, Istanbul Basaksehir a reçu des offres de Fenerbahce et Trabzonspor pour Shomurodov.

Cela ouvre de nouvelles possibilités de transfert pour l'avenir du joueur.

« Nous continuerons à aller de l'avant »

Shomurodov a conclu son message en remerciant toutes les personnes qui l'ont soutenu.

« Merci à tous ceux qui ont été à mes côtés et m'ont soutenu sur mon chemin. Nous continuerons à avancer ».

Bien que le premier Mondial de l'Ouzbékistan n'ait pas donné les résultats escomptés, les paroles de Shomurodov montrent que l'équipe s'apprête à revenir plus forte après cette expérience.

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