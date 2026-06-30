La chaleur anormale en Europe booste les ventes de climatiseurs Hisense

Les températures anormalement élevées observées sur le continent européen ont provoqué un véritable boom sur le marché de l'électroménager. En particulier, le géant technologique chinois Hisense Group a annoncé que les ventes de climatiseurs sur le marché d'Europe occidentale ont augmenté de plus de 20 % au cours du premier semestre de cette année par rapport à la même période l'année dernière. C'est ce qu'indique la publication ixbt.com en s'appuyant sur le rapport de l'entreprise. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Les indicateurs les plus surprenants ont été enregistrés sur le marché français. Selon les données, la demande pour les climatiseurs Hisense dans ce pays a augmenté de plus de 100 % en un an. Une telle croissance rapide a été inattendue non seulement pour les fabricants, mais aussi pour les réseaux de vente au détail. Actuellement, les rendez-vous pour l'installation de systèmes de refroidissement à travers la France sont complets jusqu'à la fin du mois d'août.

Problèmes de logistique et pénuries

En Italie, en Espagne et dans d'autres pays d'Europe du Sud, les climatiseurs portables de la marque Hisense sont presque tous vendus. Les détaillants font face à une grave pénurie de produits. Wei Chi, responsable marketing de Hisense pour l'Europe, a commenté la situation en soulignant que la chaleur est arrivée relativement tard cette année, mais que la hausse brutale des températures au cours des deux dernières semaines a rendu la demande incontrôlable.

Actuellement, trouver des appareils de refroidissement portables est devenu une tâche difficile dans des pays comme l'Italie, la République tchèque et la Pologne. La direction de l'entreprise redistribue la chaîne d'approvisionnement entre les différentes régions d'Europe et passe des commandes urgentes aux usines afin d'éliminer le déficit.

Localisation et concurrence sur le marché

Selon les représentants de Hisense, l'entreprise a renforcé ses activités de recherche et développement (R&D) localisées pour mieux répondre aux besoins des consommateurs de différentes régions. Cela permet à la marque de commercialiser plus rapidement des produits adaptés aux normes européennes et aux conditions climatiques. Il convient de noter que cette forte demande ne se limite pas à une seule marque.

Auparavant, un autre grand fabricant, Gree, avait également rapporté que tous ses stocks en Europe étaient épuisés. Selon les experts, l'augmentation des températures estivales en Europe résultant du changement climatique mondial transformera les climatiseurs d'un produit de luxe en une nécessité vitale dans les années à venir. Cela assurera une croissance stable du marché des systèmes de refroidissement en Europe, comme c'est déjà le cas dans les régions au climat chaud comme l'Ouzbékistan.