Le dirigeant de Manchester City s'exprime sur Mareska

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Le dirigeant de Manchester City s'exprime sur Mareska

Khaldoon Al-Mubarak, président du conseil d'administration de Manchester City, a réagi à la nomination d'Enzo Mareska au poste d'entraîneur principal de l'équipe.

Le dirigeant du club a souligné que la personnalité, le style de travail et la vision du football du technicien italien correspondent parfaitement aux plans futurs des « Cityzens ».

« Ce sont précisément ces qualités dont nous avons besoin »

Khaldoon Al-Mubarak a décrit Mareska comme un entraîneur toujours en quête de nouveaux défis et visant des résultats de haut niveau.

« Enzo apporte au groupe du charisme, une grande passion pour le travail et une intelligence tactique supérieure. Ce sont précisément ces qualités dont nous avons besoin », a-t-il déclaré.

Selon le dirigeant du club, la vision du football moderne de Mareska et sa fidélité à ses idées seront un avantage majeur pour City.

Son retour au club a été considéré comme une étape naturelle

Mareska a déjà travaillé au sein du système de Manchester City et connaît bien l'environnement du club.

Al-Mubarak a qualifié son retour de décision attendue et logique.

« Nous sommes ravis qu'il revienne dans un club dont les objectifs et les rêves correspondent parfaitement aux siens », a déclaré le président du club.

Il a souligné que cette décision était une étape naturelle tant pour Mareska que pour Manchester City.

Un effectif adapté pour Mareska

Khaldoon Al-Mubarak a noté que toutes les conditions sont réunies au club pour que le nouvel entraîneur puisse mettre en œuvre ses idées.

Mareska disposera de :

  • joueurs de haut niveau ;

  • une infrastructure de club développée ;

  • un staff technique performant ;

  • un système de football moderne

.

La direction du club est convaincue que le technicien italien utilisera efficacement ces ressources.

« Nous attendons avec impatience sa contribution »

Al-Mubarak s'attend à ce que le nouvel entraîneur principal contribue largement aux succès futurs de l'équipe.

« Nous attendons avec impatience de voir comment il contribuera aux succès futurs du club. Bienvenue, Enzo », a-t-il déclaré sur le site officiel du club.

Mareska remplace Guardiola

Enzo Mareska a succédé à Pep Guardiola au poste d'entraîneur principal de Manchester City.

Ainsi, une nouvelle ère commence au club. La question principale est désormais de savoir si Mareska pourra maintenir les standards élevés laissés par Guardiola.

Pensez-vous qu'Enzo Mareska réussira à Manchester City ? Laissez votre avis en commentaire et partagez cet article avec les fans de football.

Manchester CityKhaldun Al-MubarakEnzo MarescaGuardiola
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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