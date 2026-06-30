Une bague en or unique ornée de 321 diamants offerte à Trump

·30·Monde
Une bague en or unique ornée de 321 diamants offerte à Trump

Le Centre mondial du diamant d'Anvers (AWDC) a offert au président américain Donald Trump une bague en or ornée de 321 diamants naturels à l'occasion du 250e anniversaire de l'indépendance du pays. Le cadeau a été remis à l'ambassadeur des États-Unis en Belgique, Bill White. L'organisation l'a annoncé sur sa page Facebook.

Il a été précisé que la bague unique est faite d'or et sertie de 321 diamants naturels ainsi que de 75 autres pierres précieuses. Cette présentation est considérée comme le symbole des relations économiques et commerciales pluriannuelles entre les deux pays.

Selon l'AWDC, les États-Unis sont depuis longtemps l'un des partenaires commerciaux les plus importants pour Anvers. Une grande partie des diamants naturels vendus dans la ville est finalement livrée à des acheteurs américains.

« Nous souhaitons que cette bague devienne un symbole particulier de la coopération économique étroite et des liens solides entre nos pays », indique le communiqué du centre.

Le centre a également souligné que seuls des diamants naturels ont été utilisés pour la confection de la bague.

« Il est difficile de distinguer les diamants naturels des synthétiques à l'œil nu. Cependant, il existe une grande différence en termes d'origine, de rareté, de valeur et de statut », a noté l'AWDC.

Pour information, Anvers est reconnue comme la capitale mondiale du diamant depuis plus de 500 ans. Près de 80 % des diamants bruts extraits dans le monde transitent par les bourses de la ville.

De plus, le célèbre quartier des diamants d'Anvers accueille les bureaux et représentations de 1 700 entreprises de diamants venant de divers pays du monde.

Selon des sources historiques, la première bourse officielle des diamants au monde a été créée dans cette ville en 1863. Aujourd'hui, cette zone abrite le Centre mondial du diamant d'Anvers ainsi que quatre grandes bourses commerciales.

Centre mondial du diamant d'AnversDonald TrumpBelgiqueAnvers
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Un milliardaire chinois condamné à 30 ans de prison aux États-UnisUn milliardaire chinois condamné à 30 ans de prison aux États-UnisAujourd'hui, 13:00Un éléphant de mer d'une tonne émerveille tout le monde depuis 5 ansUn éléphant de mer d'une tonne émerveille tout le monde depuis 5 ansAujourd'hui, 12:22Un bébé de 18 jours a donné de la force à sa mère sous les décombresUn bébé de 18 jours a donné de la force à sa mère sous les décombresAujourd'hui, 12:17La beauté paraguayenne devenue virale à la Coupe du Monde 2026 veut devenir Miss UniversLa beauté paraguayenne devenue virale à la Coupe du Monde 2026 veut devenir Miss UniversAujourd'hui, 12:16Une femme de 63 ans devient mère pour la première foisUne femme de 63 ans devient mère pour la première foisAujourd'hui, 12:11L'Allemagne battue : jour férié officiel au Paraguay !L'Allemagne battue : jour férié officiel au Paraguay !Aujourd'hui, 11:37
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas
Première euthanasie d'un jeune enfant aux Pays-Bas
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants