Une bague en or unique ornée de 321 diamants offerte à Trump

Le Centre mondial du diamant d'Anvers (AWDC) a offert au président américain Donald Trump une bague en or ornée de 321 diamants naturels à l'occasion du 250e anniversaire de l'indépendance du pays. Le cadeau a été remis à l'ambassadeur des États-Unis en Belgique, Bill White. L'organisation l'a annoncé sur sa page Facebook.

Il a été précisé que la bague unique est faite d'or et sertie de 321 diamants naturels ainsi que de 75 autres pierres précieuses. Cette présentation est considérée comme le symbole des relations économiques et commerciales pluriannuelles entre les deux pays.

Selon l'AWDC, les États-Unis sont depuis longtemps l'un des partenaires commerciaux les plus importants pour Anvers. Une grande partie des diamants naturels vendus dans la ville est finalement livrée à des acheteurs américains.

« Nous souhaitons que cette bague devienne un symbole particulier de la coopération économique étroite et des liens solides entre nos pays », indique le communiqué du centre.

Le centre a également souligné que seuls des diamants naturels ont été utilisés pour la confection de la bague.

« Il est difficile de distinguer les diamants naturels des synthétiques à l'œil nu. Cependant, il existe une grande différence en termes d'origine, de rareté, de valeur et de statut », a noté l'AWDC.

Pour information, Anvers est reconnue comme la capitale mondiale du diamant depuis plus de 500 ans. Près de 80 % des diamants bruts extraits dans le monde transitent par les bourses de la ville.

De plus, le célèbre quartier des diamants d'Anvers accueille les bureaux et représentations de 1 700 entreprises de diamants venant de divers pays du monde.

Selon des sources historiques, la première bourse officielle des diamants au monde a été créée dans cette ville en 1863. Aujourd'hui, cette zone abrite le Centre mondial du diamant d'Anvers ainsi que quatre grandes bourses commerciales.