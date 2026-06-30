Un milliardaire chinois condamné à 30 ans de prison aux États-Unis

Guo Wengui, autrefois connu comme l'un des entrepreneurs les plus riches de Chine, a été condamné à 30 ans de prison aux États-Unis pour une vaste affaire de fraude financière. Le tribunal l'a reconnu coupable d'avoir organisé un montage frauduleux de plusieurs milliards de dollars.

L'ancien magnat de l'immobilier a quitté la Chine en 2017 pour s'installer aux États-Unis, où il s'est présenté comme un critique du Parti communiste chinois. Il a également réussi à rassembler des milliers de partisans via Internet.

Cependant, Guo Wengui a ensuite été reconnu coupable de chefs d'accusation liés à la création d'une association criminelle, à la fraude et au blanchiment d'argent.

Selon la juge de New York, Analisa Torres, Guo Wengui a abusé de la confiance de personnes soutenant l'instauration de la démocratie en Chine pour financer son propre train de vie luxueux.

La BBC a tenté de contacter les représentants de Guo Wengui pour obtenir un commentaire sur ce verdict.

Guo Wengui, également connu sous les noms de Miles Guo et Ho Wan Kwok, a vu sa sentence prononcée dans une salle d'audience remplie de ses partisans.

Le procureur américain Sean S. Buckle a déclaré que Guo Wengui, au lieu d'utiliser des moyens légaux, a abusé de la confiance de milliers de personnes pour son propre intérêt et son avidité.

« Le verdict d'aujourd'hui montre que ni la célébrité ni la richesse ne placent personne au-dessus de la loi. Ceux qui s'enrichissent en trompant des familles subiront des peines sévères », a déclaré le procureur.

Avant de quitter la Chine, Guo Wengui avait accumulé une fortune considérable dans l'immobilier et entretenait des liens étroits avec le gouvernement. Plus tard, après avoir été accusé de corruption par de hauts responsables chinois, il a demandé l'asile politique aux États-Unis.

Aux États-Unis, il est devenu un critique virulent du Parti communiste chinois et a rassemblé un large public parmi les Chinois locaux.

Selon le procureur, entre 2018 et 2023, Guo Wengui a collecté plus d'un milliard de dollars en attirant ses partisans en ligne vers divers projets d'investissement et de cryptomonnaies.

D'après l'enquête, ces fonds ont été utilisés pour acquérir des biens luxueux, notamment un château de 50 000 pieds carrés, une Lamborghini d'un million de dollars et un yacht de 37 millions de dollars.

Guo Wengui a nié les accusations, affirmant que les fonds collectés avaient été utilisés pour financer ses activités politiques.

Il a également établi des liens étroits avec Steve Bannon, ancien conseiller du président américain Donald Trump. En 2020, ils ont annoncé l'initiative « New Federal State of China » visant à renverser le Parti communiste chinois.

Cette même année, Steve Bannon a été arrêté dans le Connecticut à bord d'un yacht appartenant à Guo Wengui. Il était accusé dans une affaire de fraude distincte liée à la collecte de fonds pour la construction du mur entre les États-Unis et le Mexique.

Bannon a ensuite plaidé coupable de fraude devant un tribunal de Manhattan et a été condamné à trois ans de prison avec sursis. Il faisait également face à des accusations fédérales, mais l'affaire a été close après que Donald Trump l'a gracié dans les dernières heures de son mandat présidentiel.