Un éléphant de mer d'une tonne émerveille tout le monde depuis 5 ans

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Un éléphant de mer d'une tonne émerveille tout le monde depuis 5 ans

Surnommé Nil, un éléphant de mer pesant près d'une tonne vivant sur l'île de Tasmanie en Australie s'échoue régulièrement sur la côte depuis cinq ans, attirant l'attention des habitants et des touristes. Il vient se reposer sur terre et muer après de longs voyages océaniques.

Les visites de Nil provoquent souvent des situations inattendues. Il bloque parfois les routes, renverse des panneaux et des cônes de signalisation, s'approche sans crainte des gens et s'endort même sur les pelouses devant les maisons. C'est pourquoi il est devenu un héros fréquemment discuté sur les réseaux sociaux.

Un grand phoque est allongé au bord de la route et sur une pelouse à côté de cônes orange.

Les experts rappellent que même si Nil semble inoffensif en apparence, il reste un animal sauvage. C'est pourquoi il est conseillé aux citoyens de ne pas s'en approcher. Les autorités prennent chaque fois des mesures pour le rediriger prudemment vers le rivage.

AustralieTasmanieNeil
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