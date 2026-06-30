Un bébé de 18 jours a donné de la force à sa mère sous les décombres

La lutte pour la survie d'une femme restée coincée sous les décombres avec son bébé de 18 jours après un violent séisme au Venezuela a attiré l'attention du monde entier. Dayana Patiño, secourue vivante par les sauveteurs, a raconté les moments terrifiants qu'elle a vécus.

Elle raconte que, même dans les moments les plus sombres, son fils nouveau-né, Juan David, lui a donné la force et l'espoir de vivre.

« Tant qu'il était en vie, je n'avais pas le droit d'abandonner. À chaque instant, je touchais son nez pour vérifier qu'il respirait encore », confie Dayana.

L'espoir sous les décombres

Le violent séisme survenu le 24 juin au Venezuela est devenu l'une des catastrophes naturelles les plus tragiques de l'histoire du pays. Selon les données officielles, au 29 juin, au moins 1 450 personnes ont péri et des dizaines de milliers sont portées disparues. Bien que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent, les chances de retrouver des survivants diminuent.

Au milieu de cette tragédie, le sauvetage de Dayana et de son fils de 18 jours est considéré comme un véritable miracle. Les vidéos du sauvetage ont touché le cœur de millions de spectateurs sur les réseaux sociaux. Le petit Juan David est devenu, pour beaucoup, un symbole d'espoir.

« J'ai juste serré mon bébé très fort »

Au moment du séisme, Dayana faisait la vaisselle dans son appartement situé au huitième étage à La Guaira. Au début, elle a cru que les secousses étaient normales. Mais quelques secondes plus tard, la situation a basculé.

La mère a immédiatement pris son bébé dans ses bras. Puis, tout l'immeuble a commencé à s'effondrer.

« J'avais l'impression de voler dans les airs. Puis, j'ai eu l'impression de sombrer dans l'eau et la terre. Je me demande encore comment j'ai fait pour ne pas lâcher mon bébé », dit-elle.

Coincée sous les décombres, la femme a d'abord appelé à l'aide. Mais réalisant que personne ne l'entendait, elle a décidé d'économiser ses forces. Depuis, elle n'appelait à l'aide que lorsqu'elle entendait des voix ou des pas à proximité.

La voix qui a atteint les sauveteurs

Bien que la jambe gauche de Dayana soit coincée sous des blocs de béton et que sa tête soit comprimée entre des pierres, elle a tenté de garder son calme.

Après un certain temps, elle entend la voix de son frère et répond de toutes ses forces. Son frère lui promet de la sauver, lui donnant ainsi de l'espoir.

Le soir du 25 juin, à l'issue d'une opération de sauvetage complexe, la mère et l'enfant ont été extraits vivants des décombres. Dayana souffre de blessures aux deux jambes, tandis que le bébé s'en est sorti avec des blessures légères.

« C'est comme si la vie m'avait été rendue »

Le père de famille, Gerson, venait tout juste d'arriver chez lui au moment du séisme. En voyant l'immeuble s'effondrer, il a cru avoir perdu sa femme et son enfant.

Le moment où il les a vus vivants fut l'un des plus émouvants de sa vie.