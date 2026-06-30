La beauté paraguayenne devenue virale à la Coupe du Monde 2026 veut devenir Miss Univers

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La beauté paraguayenne devenue virale à la Coupe du Monde 2026 veut devenir Miss Univers

La Coupe du Monde 2026 marque l'histoire du football non seulement par ses résultats inattendus sur le terrain, mais aussi par la découverte de nouvelles stars dans les tribunes. Une simple supportrice capturée par les caméras lors du match Turquie-Paraguay (0:1) — Naiel Aguilera est devenue mondialement célèbre en une seule nuit. Ces images, propagées comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, ont totalement changé la vie de cette jeune femme.

Du mannequinat au cinéma : des offres inattendues

Après que ses photos envoûtantes dans les tribunes sont devenues virales, Aguilera a rapidement attiré l'attention d'agences de mannequins prestigieuses et a reçu d'importantes propositions de collaboration. Mais sa nouvelle carrière ne se limite pas aux podiums :

  • Débuts dans les séries : Elle a reçu une offre officielle pour jouer dans une série sur l'une des chaînes de télévision les plus populaires.

  • Concours de beauté : Lors de sa première interview accordée à la télévision paraguayenne, Naiel a révélé qu'elle rêvait de représenter son pays au concours Miss Univers.

Plus que la beauté : intelligence et projets

Naiel Aguilera n'est pas seulement dotée d'une apparence physique attrayante, elle s'est révélée être une personne dotée d'une grande intelligence et d'un sens des responsabilités sociales. Elle a encore surpris ses fans lors de son entretien :

Compétences linguistiques

Éducation et spécialisation

Mission future

Espagnol, anglais et allemand elle parle couramment et parfaitement

À l'université psychologie clinique étudiante de 1ère année

en 2ème année créer une organisation caritative de protection des animaux créer une organisation caritative de protection des animaux

Le « porte-bonheur » de l'équipe nationale du Paraguay

Les supporters paraguayens considèrent Naiel non seulement comme une belle jeune femme, mais comme le véritable symbole de chance de l'équipe nationale. Selon les croyances, le Paraguay ne perd jamais lorsque Aguilera est présente dans les tribunes.

Le parcours miraculeux de l'équipe : L'équipe nationale du Paraguay s'était qualifiée pour les play-offs avec difficulté en terminant 3ème du groupe D. Cependant, en 1/16e de finale, ils ont sensationnellement éliminé l'un des favoris du tournoi, l'Allemagne (1:1, 4:3 aux tirs au but). Les fans croient sincèrement que l'énergie puissante et le regard chanceux de Naiel Aguilera dans les tribunes ont contribué à ce miracle historique.

Naiell AguileraTurquieParaguayMiss Universe
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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