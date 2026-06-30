Jude Bellingham devient le nouveau leader de l'Angleterre : il guide son équipe comme Messi

La victoire convaincante de l'équipe nationale d'Angleterre contre le Panama n'a pas été seulement un succès collectif, mais s'est transformée en un véritable bénéfice pour la jeune star Jude Bellingham. Par son jeu et son leadership sur le terrain, il a prouvé qu'il est en train de devenir la principale force motrice du football anglais actuel. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

À la fin du match, acclamé par les supporters au rythme de la célèbre chanson « Hey Jude », Bellingham a enregistré les meilleures statistiques en termes de passes clés, de dribbles réussis et de ballons récupérés. Selon Goal.com, son travail en 70 minutes peut servir de modèle de jeu parfait pour un milieu de terrain moderne.

Harry Kane et Bellingham : la lutte pour le Ballon d'Or

Bien que Harry Kane soit l'un des principaux prétendants au Ballon d'Or après avoir marqué près de 70 buts en club et en sélection durant la saison, l'impact de Bellingham sur le terrain revêt une importance différente. À l'instar de Lionel Messi, il s'est élevé au rang de talisman, capable de prendre ses responsabilités dans les moments difficiles et de décider du sort du match.

Il est à noter que quelques semaines avant le début du tournoi, la place de Bellingham dans le onze de départ était remise en question. Sous la direction de Thomas Tuchel, il y avait une forte concurrence entre lui et le milieu d'Aston Villa, Morgan Rogers. À l'époque, les chances de Bellingham étaient sous-estimées en raison d'une légère baisse de régime avec le Real Madrid.

Cependant, les matchs de phase de groupes en Amérique du Nord ont dissipé tous les doutes. Jude Bellingham a non seulement marqué et délivré des passes décisives, mais a également été actif en défense, assurant deux victoires à son équipe. Sa confiance et son talent sur le terrain devraient être des facteurs clés pour que l'Angleterre aille loin dans ce tournoi.

Désormais, les précédentes réserves de Thomas Tuchel concernant Bellingham semblent un peu étranges. Alors que l'entraîneur le considérait initialement comme l'un des 14 ou 15 candidats pour le onze titulaire, il est désormais impossible d'imaginer le jeu offensif de l'Angleterre sans Jude. Cela témoigne de la croissance immense du jeune footballeur, tant sur le plan technique que mental.