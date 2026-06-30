Deuil dans l'équipe du Portugal : Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers soutiennent Ricardo Carvalho

Un profond deuil a frappé le camp de l'équipe nationale du Portugal. Le père de l'entraîneur adjoint et défenseur légendaire Ricardo Carvalho, Manuel Ribeiro de Carvalho, est décédé à l'âge de 69 ans. Cette triste nouvelle a plongé dans la douleur les membres de l'équipe qui se préparent pour la phase décisive de la Coupe du Monde. C'est ce que rapporte Goal.com.

Au centre d'entraînement en Floride, les joueurs, menés par le capitaine Cristiano Ronaldo, ont organisé un rassemblement spécial pour soutenir Ricardo Carvalho. Selon Goal.com, toute l'équipe a formé un cercle au centre du terrain, bras dessus bras dessous, pour rendre hommage au défunt. Ce moment a été un exemple frappant de solidarité et de cohésion au sein du groupe.

Le capitaine Cristiano Ronaldo s'est entretenu personnellement avec son ancien coéquipier et actuel entraîneur pour lui apporter son réconfort. La relation chaleureuse entre ces deux stars, ayant évolué ensemble en sélection pendant de longues années, s'est manifestée avec force dans ces moments difficiles. Par la suite, le spécialiste de 48 ans a quitté la base aux États-Unis pour rejoindre sa famille.

Communiqué de la Fédération et solidarité d'équipe

La Fédération Portugaise de Football a publié un communiqué officiel suite à cette perte. Elle a exprimé ses plus sincères condoléances à la famille de l'entraîneur, soulignant que toute la communauté footballistique du pays est aux côtés de Ricardo Carvalho. Le message de la Fédération indique : « Nous sommes avec vous. Soyez fort, Ricardo Carvalho ».

Ricardo Carvalho travaille dans le staff de l'entraîneur principal Roberto Martinez depuis 2023. Sa vaste expérience joue un rôle crucial dans la structuration de la ligne défensive du Portugal. Pour l'instant, on ignore si le technicien expérimenté réintégrera l'équipe avant les matchs de play-offs.

État psychologique avant le match contre la Croatie

Cet événement devrait être une épreuve psychologique pour l'équipe du Portugal. Les hommes de Roberto Martinez affronteront la Croatie ce jeudi à Toronto dans le cadre des huitièmes de finale. Les joueurs ont l'intention de remporter ce match et de le dédier à la famille de Carvalho.

L'équipe du Portugal reste actuellement sur une série de huit matchs sans défaite toutes compétitions confondues. Après un match nul lors de leur dernière rencontre contre la Colombie, l'équipe doit désormais stopper l'attaque croate qui marque à chaque match. Outre la préparation physique, leur récupération mentale après cet événement pourrait décider du sort du match.

Pour rappel, Ricardo Carvalho a disputé 89 matchs avec l'équipe nationale du Portugal et a remporté le Championnat d'Europe 2016. Sa carrière d'entraîneur a également débuté avec succès, ayant notamment acquis de l'expérience au club français de l'Olympique de Marseille.