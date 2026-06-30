Eldor Shomurodov, la fierté du football ouzbek, fête ses 31 ans

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Eldor Shomurodov, la fierté du football ouzbek, fête ses 31 ans

Le capitaine de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et attaquant du club turc Istanbul Bashakshehir, Eldor Shomurodov, a fêté ses 31 ans hier.

Le talentueux footballeur est né le 29 juin 1995 dans le district de Jarqo‘rg‘on, dans la région de Surxondaryo. Il a fait ses premiers pas dans le football à l'âge de 6 ans et, depuis, son travail et son talent ont fait de lui l'un des joueurs les plus célèbres du pays.

Au cours de sa carrière, Shomurodov a évolué avec succès au Mash'al et Bunyodkor en Ouzbékistan, au Rostov en Russie, ainsi qu'au Genoa et à la Roma en Italie. En 2025, il a rejoint le club turc Istanbul Bashakshehir en prêt depuis la Roma, avant que le club turc n'en acquière définitivement les droits de transfert.

Des milliers de fans de football ont félicité Eldor Shomurodov pour son anniversaire sur les réseaux sociaux, lui souhaitant d'immenses succès pour la nouvelle saison.

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