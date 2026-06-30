Neymar se moque des prédictions erronées d'un économiste allemand sur les réseaux sociaux

La star de l'équipe nationale du Brésil, Neymar, s'est moquée de l'économiste allemand Joachim Klement sur ses réseaux sociaux après la victoire contre le Japon lors de la Coupe du Monde 2026. Klement avait prédit la victoire des Japonais via son modèle mathématique, mais le résultat sur le terrain a contredit les calculs de l'expert. C'est ce que rapporte Goal.com.

Lors du 1/16e de finale de la Coupe du Monde, le Brésil a remporté une victoire difficile 2-1 contre le Japon. Après le match, Neymar a publié un message ironique sur X (anciennement Twitter) adressé à Klement : « Monsieur Joachim Klement... s'il vous plaît, réessayez lors de la prochaine Coupe du Monde ». Par là, le footballeur a souligné que les prévisions de l'économiste sur l'élimination du Brésil étaient infondées.

Modèle mathématique et défaite inattendue

Joachim Klement n'est pas un simple amateur ; il était reconnu comme le mathématicien et économiste ayant prédit avec précision les champions du monde de 2014, 2018 et 2022. Avant le tournoi, s'appuyant sur son modèle, il avait affirmé que la génération actuelle du Brésil n'était pas dans sa meilleure forme sportive, tandis que le Japon était devenu une équipe forte. Bien que sa prédiction ait semblé inattendue, voire absurde pour beaucoup, l'expert faisait confiance à ses calculs.

Durant la rencontre, le Brésil dirigé par Carlo Ancelotti a effectivement rencontré une sérieuse résistance. L'équipe nationale du Japon a tenu les cinq fois champions du monde en haleine jusqu'à la fin du match. Cependant, l'activité de Raphinha et le but de Gabriel Martinelli sur une passe de Bruno Guimarães ont permis à la « Seleção » de se qualifier pour le tour suivant.

La « chasse » de Neymar continue

Selon Goal.com, Neymar ne s'est pas contenté de rire de l'erreur concernant le Japon. Il a également suivi les autres prédictions de l'économiste. Klement avait prédit que les Pays-Bas deviendraient champions de ce tournoi. Mais après que les Néerlandais ont manqué leur chance face au Maroc lors d'une séance de tirs au but, Neymar est revenu à la charge.

L'attaquant brésilien a laissé un autre message court et concis à l'économiste : « Vous vous êtes encore trompé ». Cette situation a suscité un grand intérêt parmi les utilisateurs des réseaux sociaux, illustrant une fois de plus le caractère humoristique du joueur.

L'équipe nationale du Brésil poursuit son parcours dans le tournoi, et l'état d'esprit de leaders comme Neymar influence sans doute positivement le moral général de l'équipe. Pour l'économiste Klement, ce tournoi marque la fin de sa série de prédictions infaillibles. Il a été prouvé une fois de plus que les calculs mathématiques ne résistent pas toujours à la volonté et au talent sur le terrain.