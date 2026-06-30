Le Président appelle à soutenir l'équipe nationale d'Ouzbékistan

Le Président s'est exprimé sur la participation de l'équipe nationale de football d'Ouzbékistan à la Coupe du Monde.

Il a déclaré que tout le peuple avait suivi avec une grande émotion les matchs disputés par l'équipe nationale sur les terrains des États-Unis et du Mexique. L'équipe d'Ouzbékistan a affronté le Portugal, 5e au classement FIFA, la Colombie, 13e, ainsi que l'équipe du Congo, dont de nombreux joueurs évoluent dans les meilleurs clubs d'Europe.

Le Président a souligné que ces rencontres ont constitué une expérience précieuse pour les joueurs, leur permettant de ressentir l'atmosphère d'une Coupe du Monde. Abbos Fayzullayev et Eldor Shomurodov ont apporté de la joie aux supporters en marquant leurs premiers buts du tournoi.

Il a également été noté que diverses opinions étaient exprimées concernant la participation de l'équipe nationale à la Coupe du Monde.

« Cependant, exprimer des reproches excessifs ou chercher des coupables parmi les membres de notre équipe nationale qui ont défendu l'honneur de notre Patrie n'est pas dans les habitudes de notre peuple. Au contraire, aujourd'hui, les soutenir et remonter leur moral est plus important que jamais », a déclaré le Président.

Lors de la réunion, l'objectif a été fixé de créer des conditions encore plus larges pour le développement du football et d'augmenter les investissements dans le secteur afin d'obtenir de grandes victoires. Avant tout, l'accent sera mis sur le football pour enfants, avec l'intention de transformer ce sport en un mouvement national.

La préparation de l'équipe nationale d'Ouzbékistan pour la Coupe d'Asie, qui se déroulera en Arabie Saoudite en janvier prochain, commence dès maintenant.

« Nous croyons en notre équipe et nous la soutiendrons tous ensemble lors de cette compétition », a conclu le Président.