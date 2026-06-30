Lancement d'un système de pseudonymes uniques pour les utilisateurs de WhatsApp

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Lancement d'un système de pseudonymes uniques pour les utilisateurs de WhatsApp

WhatsApp, considéré comme l'un des messageries les plus populaires au monde, introduit une fonctionnalité attendue depuis longtemps afin d'améliorer la sécurité et le confort des utilisateurs. Désormais, les utilisateurs de la plateforme peuvent enregistrer leurs propres noms d'utilisateur (username) uniques. Ce système permet de ne pas divulguer son numéro de téléphone à des inconnus lors de l'utilisation de la messagerie. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations d'ixbt.com, l'équipe de WhatsApp a déjà ouvert la fonction de réservation de pseudonymes pour un certain nombre d'utilisateurs. Cette étape vise à réduire l'écart technologique avec des concurrents comme Telegram. Désormais, pour trouver un interlocuteur, il n'est plus nécessaire de connaître son code téléphonique à douze chiffres, il suffit de saisir son nom d'utilisateur unique dans la recherche.

Une nouvelle étape pour la confidentialité

L'aspect le plus important de cette nouvelle fonction est qu'elle renforce la protection des données personnelles. En choisissant leur pseudonyme, les utilisateurs ont également la possibilité de définir une "clé de nom" (code PIN) spécifique. Cela signifie que même si quelqu'un connaît votre nom d'utilisateur, il ne pourra pas vous envoyer de message sans ce code secret. Cette méthode devrait devenir un outil efficace pour se protéger contre le spam et les communications non sollicitées.

Actuellement, cette fonctionnalité est testée auprès d'un groupe limité d'utilisateurs. Les représentants officiels de WhatsApp ont souligné que la fonction sera déployée massivement pour tous dans les prochains mois. Une fois le système pleinement opérationnel, les utilisateurs pourront s'approprier des noms courts qu'ils apprécient et qui ne sont pas encore réservés.

Pour choisir ou modifier son nom d'utilisateur, il convient de suivre la séquence suivante dans la messagerie :

  • Accéder au menu Paramètres (Settings) ;
  • Sélectionner la section Compte (Account) ;
  • Se rendre à la ligne Nom d'utilisateur (Username).

Il convient de noter que pour l'instant, cette fonction n'est disponible que sur les applications mobiles de WhatsApp (Android et iOS). On suppose que la possibilité de configurer un pseudonyme apparaîtra un peu plus tard sur les versions desktop pour ordinateur. Cette mise à jour sera également déployée progressivement pour les utilisateurs ouzbeks, permettant aux entrepreneurs et blogueurs locaux de réserver leurs noms de marque sur la messagerie.

Selon les experts, cette étape de WhatsApp montre que la plateforme se rapproche des éléments des réseaux sociaux. La réduction de la dépendance au numéro de téléphone assure l'anonymat des utilisateurs tout en perfectionnant le système de recherche globale au sein de la messagerie.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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