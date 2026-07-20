La jeune star de l'équipe nationale d'Espagne, Lamine Yamal, s'est assuré une place dans l'histoire en remportant les trophées les plus prestigieux du monde du football. Après la victoire en finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine, l'ailier de 19 ans a non seulement décroché la médaille d'or, mais a également suscité l'admiration des experts grâce à son talent phénoménal. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans un match dramatique disputé dans un stade de New York, l'Espagne s'est imposée 1-0. À la fin de la rencontre, l'accolade entre Lamine Yamal et un Lionel Messi en larmes a pris une dimension symbolique. Ce moment est perçu par la communauté footballistique comme le passage de témoin entre l'icône légendaire de 39 ans et le nouveau héros d'une ère naissante, âgé de 19 ans. Selon Goal.com, le geste de Yamal, qui porte le numéro 10 au FC Barcelone, réconfortant l'ancienne légende de son club, a créé une image forte.

Résultat historique et avis des experts

L'ancien gardien de but de l'équipe d'Angleterre, Joe Hart, n'a pas caché son admiration pour le jeu du jeune joueur. Selon lui, Yamal a « terminé le football » en remportant l'Euro et la Coupe du Monde à seulement 19 ans. Sur les ondes de BBC Sport, Hart a souligné la capacité de Yamal à gérer la pression et à rester calme malgré les interventions musclées des défenseurs argentins.

Le sélectionneur de l'Espagne, Luis de la Fuente, a également salué la contribution de son protégé au jeu collectif. Selon l'entraîneur, Yamal a mûri au cours de ce tournoi et a prouvé qu'il était prêt à mettre de côté ses ambitions individuelles pour le bien de l'équipe. Bien que des inquiétudes subsistaient concernant une blessure au genou avant le tournoi, il a disputé presque tous les matchs.

Selon les statistiques, Lamine Yamal a remporté les 13 matchs qu'il a débutés lors de tournois majeurs (Euro et Coupe du Monde). Il s'agit de la plus longue série parfaite de l'histoire du football européen. À 19 ans et 6 jours, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à détenir à la fois le titre continental et mondial.

Victoire et perspectives d'avenir

Le but inscrit par Ferran Torres à la 106e minute de la finale a propulsé l'Espagne au sommet du monde. Bien que le prix du « Meilleur jeune joueur » du tournoi ait été décerné à son coéquipier Pau Cubarsí, l'impact de Yamal sur le terrain et sa discipline tactique sont hautement salués par les spécialistes.

Le succès de Lamine Yamal marque le début d'une nouvelle ère dorée pour le football espagnol. Son talent individuel et son aide défensive ont été des facteurs décisifs dans l'équilibre de l'équipe. Désormais, le monde entier a les yeux rivés sur les prochaines étapes de cette jeune star et sur sa capacité à perpétuer l'héritage laissé par Messi.